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Минтруд: А не много ли вам будет? Поправки в Конституцию не осчастливят работающих пенсионеров

На расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике глава Минтруда Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.

Котяков: «В период их деятельности им начисляют соответствующие страховые коэффициенты для повышения пенсии. В момент выхода на пенсию эти граждане получают всю накопленную индексацию».

Кстати, рабочая группа по разработке поправок в Конституцию, в которую входят известные и успешные люди (артисты, спортсмены и тд), ранее уточняла, что, в случае принятия их варианта, работающим пенсионерам не гарантируется индексация, так как она относится к нормативным документам… ведомства Котякова.

Напомним, 23 января Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках к основному закону страны. Где упоминается регулярная индексация пенсий… но, как выясняется, не для всех.

12 февраль 07:59 | : Политика / Экономика

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