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Читайте в Итогах недели от 9 февраля 2020 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события уходящей недели.

Сегодня в Итогах:

- Брекзит для небританцев – Прибалтика и Польша получат обратно своих малооплачиваемых инженеров;

- На мосту – мемориал Немцова на Замоскворецком мосту напоминает Кремлю что… все не вечны;

- Эти наивные поморы – избиратель хочет от нового губернатора навороченный аквапарк в областной столице.

Читайте об этом здесь:  http://rusnord.ru/result/46514-itogi-nedeli-s-3-po-9-fevralja-2020-goda.html

 

09 февраль 08:23 | : Политика / Экономика / Происшествия

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