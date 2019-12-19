Читайте в Итогах недели от 9 февраля 2020 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события уходящей недели.
Сегодня в Итогах:
- Брекзит для небританцев – Прибалтика и Польша получат обратно своих малооплачиваемых инженеров;
- На мосту – мемориал Немцова на Замоскворецком мосту напоминает Кремлю что… все не вечны;
- Эти наивные поморы – избиратель хочет от нового губернатора навороченный аквапарк в областной столице.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/46514-itogi-nedeli-s-3-po-9-fevralja-2020-goda.html