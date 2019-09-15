Почему Кремль не спешит с губернаторскими отставками?

Традиционные осенние отставки глав российских регионов заставляют себя ждать.
Скорее всего, их в этом году вообще не будет, если уберут, то одного-другого там, где возникнет действительно экстремальная ситуация, например, с подготовкой к зиме.
Эксперты называют следующие причины такой отсрочки:
- Кремль за последние три года заменил 48(!);
- кадровая «корзина» пуста, Центр не успевает готовить управленцев такого профиля;
- сегодняшние главы должны успеть ответить за подготовку своего региона к зиме, иначе шишки достанутся преемнику;
- население некоторых регионов психологически не готово принять назначенца от Москвы, вероятно протестное голосование;
- назначение ио за год до выборов ставит этого кандидата в заведомо невыгодное положение – он будет обязан предъявить избирателям конкретные результаты своей работы;
- у назначенных осенью губернаторов к выборам исчезает «эффект новизны», а, значит, и надежды населения на лучшее.