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Почему Кремль не спешит с губернаторскими отставками?

Традиционные осенние отставки глав российских регионов заставляют себя ждать.

Скорее всего, их в этом году вообще не будет, если уберут, то одного-другого там, где возникнет действительно экстремальная ситуация, например, с подготовкой к зиме.

Эксперты называют следующие причины такой отсрочки:

- Кремль за последние три года заменил 48(!);

- кадровая «корзина» пуста, Центр не успевает готовить управленцев такого профиля;

- сегодняшние главы должны успеть ответить за подготовку своего региона к зиме, иначе шишки достанутся преемнику;

- население некоторых регионов психологически не готово принять назначенца от Москвы, вероятно протестное голосование;

- назначение ио за год до выборов ставит этого кандидата в заведомо невыгодное положение – он будет обязан предъявить избирателям конкретные результаты своей работы;

- у назначенных осенью губернаторов к выборам исчезает «эффект новизны», а, значит, и надежды населения на лучшее.  

07 ноябрь 12:48 | : Политика

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