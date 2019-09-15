Год назад взрывали Архангельск. Что хотел доказать Михаил Жлобицкий?

Ровно год назад, 31 октября 2019 года, студент Политехнического техникума Михаил Жлобицкий подорвал себя в проходной регионального отделения ФСБ, что на Троицком проспекте.
Кроме погибшего на месте горя-террориста, от взрыва серьезно пострадали еще трое посетителей.
Судя по постам в социальных сетях, Жлобицкий был по жизни мизантропом, нелюдимым подростком с целым набором комплексов и относил себя к анархистам самого левого толка. Свою акцию он совершил «чтобы привлечь внимание мировой общественности к пыткам в подвалах ФСБ.
На какое-то время он стал настоящей иконой любого протеста в интернете, за открытую поддержку его методов уже привлечены к ответственности с десяток пользователей.
Вчера, в День памяти жертв политических репрессий, на двери в отремонтированную после взрыва проходную архангельской ФСБ появился привязанной к входной ручке букет красных гвоздик. Организаторы протестных акций утверждают, что это не дань памяти террористу.
Представитель местного отделения ПАРНАСа Юрий Щербачев уверен, что в случившемся год назад виноваты власти областной столицы… мол, разреши они пикетирование здания федеральной службы, студент бы просто постоял рядом с плакатом и ушел.
В то же время наблюдатели уверены, что инфантильный юноша, по свидетельству знакомы страдавший социофобией, просто решил эффектно уйти из непонимающего его мира, громко хлопнув дверью.