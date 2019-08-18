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Осенний падеж губернаторов: что ожидать?

По информации издания «Коммерсант», отставки российских губернаторов начнутся во второй половине октября… чтобы не бросать ими тень на день рождения президента.

Традиционно это грустно мероприятие проходит два раза в год, весной и осенью, с прицелом на сентябрьский Единый День Голосования. Все зависит от того, сколько времени понадобится на раскрутку того или иного кандидата от партии власти.

В следующем году выборы глав регионов ожидаются в 16-ти субъектах Федерации.

Среди возможных отставок издание, ссылаясь на своих аналитиков, называет следующие кандидатуры - Владимир Илюхин (Камчатский край), Михаил Игнатьев (Республика Чувашия), Анатолий Артамонов (Калужская область), Игорь Орлов (Архангельская область).

Впрочем, касаемо последнего у наблюдателей есть особое мнение.

По сведениям из других источников, деятельность Орлова на посту губернатора Архангельской области Кремль вполне устраивает. Но, учитывая общественную напряженности в регионе, Москва может запустить выборы с его участием… а сама постоят в сторонке и посмотреть, чем дело кончится.

(на фото: главный «кукловод» работает с размахом)

 

08 октябрь 11:05 | : Политика

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