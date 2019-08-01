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В. Павленко о переизбрании В. Матвиенко: Искусство власти – в обеспечении стабильности общества

        Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко прокомментировал переизбрание Валентины Матвиенко председателем Совета Федерации.

 

- Совет Федерация является верхней палатой парламента, и сенаторы представляют в нем интересы регионов. Поэтому единогласное переизбрание Валентины Ивановны на пост председателя говорит о том, что при всем многообразии нашей страны, на местах есть запрос на общественно-политическую стабильность как главное условие успешной реализации курса президента России Владимира Путина, на последовательное достижение тех целей, которые определены майскими указами и посланием главы государства Федеральному Собранию. В этих условиях главным критерием оценки деятельности властей всех уровней является способность консолидировать общество, не доводя возникающие противоречия до уровня открытого конфликта и противостояния.

25 сентябрь 15:01 | : Политика

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