В. Павленко о переизбрании В. Матвиенко: Искусство власти – в обеспечении стабильности общества

Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко прокомментировал переизбрание Валентины Матвиенко председателем Совета Федерации.
- Совет Федерация является верхней палатой парламента, и сенаторы представляют в нем интересы регионов. Поэтому единогласное переизбрание Валентины Ивановны на пост председателя говорит о том, что при всем многообразии нашей страны, на местах есть запрос на общественно-политическую стабильность как главное условие успешной реализации курса президента России Владимира Путина, на последовательное достижение тех целей, которые определены майскими указами и посланием главы государства Федеральному Собранию. В этих условиях главным критерием оценки деятельности властей всех уровней является способность консолидировать общество, не доводя возникающие противоречия до уровня открытого конфликта и противостояния.