Новый тип россиянина - Беспроблемный. Эти опасные игры с геномом

На днях у меня была неформальная встреча с депутатом Государственной Думы (не от Архангельской области). Человек опытный, не сказать - прожжённый, и не из партии власти, то есть, не связанный обетом молчания.
За пивом зашёл разговор о надвигающихся, как асфальтовый каток, выборах. Особое внимание к «лакмусовым бумажкам» - двум столицам. В одной протестную молодёжь мутузят, почём зря, в другой политическое поле зачистили так, что главному кандидату придётся бороться только с собственной непопулярностью..
О чём это говорит? Только об одном – действующая власть… нет, не боится… не уверена в своём электорате. Иначе к чему такие рогатки, такие зачистки?
- Помяните моё слово, после сентябре будут какие-то изменения в избирательном законодательстве, - пообещал мой собеседник, вкусно прихлёбывая пенное.
Конечно, всё можно. Но это не решит проблему в корне, вконец отменить прямые выборы на всех уровнях власть вряд ли захочет… так удобней, но совсем неприлично. К тому же всё чаще звучат революционные предложения сделать выборы в главный парламент страны полностью мажоритарным, что означает фактически вернуться на позиции Первого съезда народных депутатов, тогда хоть и шумно было, но весело. А всё из-за участившихся разговоров, что партийная жизнь в новой России в принципе не приживается, а действующие политические силы, особенно их «большая четвёрка», полностью себя дискредитировали в глазах народных масс.
То есть, общество хочет выбирать конкретных людей, а не их партийную эмблему. Плохо представляю это технически… но заманчиво.
А ещё есть такой выход… Аппарат Госдумы разместил заказ на исследование возможности использования в стране вспомогательных репродуктивных технологий. Что-то подобное мы уже слышали, помните шухер, когда зловредные американцы несанкционированно собирали по России биологический материал разных этносов, сам Путин об этом предупредил, чтобы мы не давали? Тут же пошли шутки про черепашек-нинзя нового типа…
…но это чужим нельзя, а своим можно. Вот какое «техзадание» появилось на сайте госзакупок - использование технологии редактирования генома для "создания общества нового типа". Подрядчик должен предложить Госдуме концепцию развития использования вспомогательных репродуктивных технологий "как прорывной технологии нового века и как основы формирования новых представлений о профессиональной деятельности в текущем тысячелетии".
Всё, дальше неинтересно… хотят создать общество нового типа, старого типа себя, типа, не оправдало.
Все разговоры о создании «генетических паспортов», якобы обеспечивающих химическую и биологическую безопасность страны, лишь для отвода глаз.
Чем мы-то их не устраиваем?! Народ, вроде, приспособился к новой социальной системе, обуржуазился, оброс какой-никакой собственностью, стал ценить свободу передвижения по миру. Только выборы, другого варианта у меня нет.
Потому что, если уходить в другие сферы, просто становится страшно. В интернете уже появились шуточки насчёт нации зомби, которых можно программировать под любые нужные власти действия. Если при советской власти с этим справлялись путём всесторонней агитации и патриотического задора, то в условиях капитализма такая схема работает не всегда.
Ну, а с технологией программируемого генома многие насущные проблемы будут решаться буквально на раз-два. Например, улучшение демографической ситуации, о чём не раз говорил президент. Из ямы этой вроде вылезли, а дальше стоп, хоть по сто раз на день показывай им по телевизору счастливую многодетную семью, сгибающуюся под тяжестью материнского капитала. Ну, не кролики наши люди, хотят ЭТИМ заниматься и для удовольствия тоже. Да и недальновидно доверять дело государственной важности просто мужчине-женщине, вдруг от их соития какая-нибудь недисциплинированная личность появится, не дай бог, с низкой социальной ответственностью. Совсем другое – технология клонирования, программируешь на выходе бойцов Росгвардии нужной комплектации, и вперёд!
Кстати, вот вам и отличная возможность слезть с нефтяной иглы. Сколько претензий мы слышим к низкой работоспособности россиян, из-за чего в нашей стране никак не развивается отвёрточное производство. Программируете человека с лицом европейца и руками китайца… никаких проблем. Главное, чтобы в Пекине не пронюхали, а то претензиями к плагиату завалят.
И это только навскидку, скрытых возможностей не перечесть.
Кажется, нечто подобное планировали в Третьем рейхе, я что-то читал про их программу «Лебесборн». Ну, да у них были плохие парни, всякие доктора Менгеле, а у нас парни сплошь хорошие. Кто-то сомневается?
Главный же, причём самый достижимый эффект данного предприятия – искоренить такие тяжёлые черты национального характера россиян, как: неуважение ко всем ветвям власти сразу, неподчинение начальству, ненужное свободомыслие, увлечение теми статьями конституции, где говорится о различных свободах и т.п.
Чуть погоды можно будет заняться желанием многих принимать пищу ежедневно… но это этап на пути к совсем уж идеальному обществу.
В итоге появится совершено новый тип россиянина – Беспроблемный.
Заметьте, я ни слова не сказал про воспроизводство Универсального солдата. Зачем… к такой нации и так никто близко не подойдёт.
А вы говорите – не может быть Рая на грешной Земле. Ещё как может!
Впрочем, смотря для кого…
Леонид Черток