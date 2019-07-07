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Шалом, православные! В сентябре Израиль приезжает в Архангельск

С 8 по 14 сентября в Архангельске впервые пройдут «Дни культуры Израиля»: жители и гости города смогут ближе познакомиться с культурой еврейского народа.

Программа мероприятий включает показ двух выставок исторических фотографий и архивных материалов, подготовленных Министерством иностранных дел Израиля и Мемориальным комплексом «Яд Вашем» (Иерусалим). Выставка «Не по долгу службы, а по зову сердца» посвящена дипломатам разных стран, которые удостоились звания «Праведников народов мира» за личное мужество и человечность, проявленные ради спасения еврейских беженцев в годы Холокоста. На выставке «Еврейские беженцы из арабских стран» зрители познакомятся с историческими и культурными особенностями еврейских общин на территории Ближнего Востока, а также с личными историями представителей этих общин, вынужденно ставших беженцами и приехавшими в Израиль в первые годы его существования. Выставки уже открыты на базе Еврейского Культурного Центра «Звезда Севера».

В Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова будет представлен обзор еврейской прозы и проведен урок иврита для всех желающих.

При поддержке Генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге состоится показ фильмов израильских режиссеров. Среди них ‒ "Визит оркестра", "В пяти часах от Парижа" и др.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке: http://www.arhcity.ru/?page=1543/2   

Организаторами «Дней культуры Израиля» выступают Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге, Еврейский Культурный Центр Архангельска, Администрация МО «Город Архангельск», Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

(на фото: «Звезда севера»)

30 август 11:40 | : Политика / Культура

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