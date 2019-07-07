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Взрыв на полигоне под Северодвинском: Информационные сумерки сгущаются

Возможно, это простое совпадение, но…

Вскоре после взрыва на ракетном полигоне в Нёноксе перестали выходить на связь сразу две станции радиационного мониторинга атмосферы, расположенные на территории РФ – в Дубне и Кирове.

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» с ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации американского издания, полученной от исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассины Зербо, со станциями пытались связаться сразу после ЧП в Архангельской области… российские чиновники объяснили это «временным проблемами со связью и коммуникацией».

Две упомянутые станции входят в международную систему, следящую за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Помимо радиационного фона, они следят за сейсмической активностью и отслеживают другие параметры. Данная сеть состоит из сотен станций по всему миру.

О том, насколько пагубно влияет режим секретности, распространяемый вокруг взрыва на ракетном полигоне, на состояние в обществе, читайте в материале «Архангельская область на грани нервного срыва».

 

19 август 12:58 | : Политика / Скандалы

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