Архангельская область на грани нервного срыва. Мусор оказался важнее радиации?

Уже десять дней наша область живёт под дамокловым мечом радиационной катастрофы.
Мне звонят из Москвы, пишут из Америки, Канады, Израиля – «ты там ещё не светишься… не пора ли сваливать?!». В Сети успел появиться фильм с разоблачениями преступлений военных в нашем регионе, в конце которого звучит неприкрытый призыв к эмиграции из страны. Сказать легко… а вот объяснить технологию подобного отъезда? Статус «экологических беженцев» нам пока ни одна страна не обещает, даже Украина.
Друзей можно понять, когда весь мир воспринимает Архангельскую область как второй Чернобыль. Постарались…
Для меня трагедия в Нёноксе (а как ещё прикажете назвать инцидент с гибелью пятерых человек?!) началась в полдень 8 августа. Писал себе что-то мирное, а тут позвонили с федерального телеканала, который иногда по старой памяти консультирую по местным вопросам – «что там у вас взорвалось?». «Где?». «В Нёноксе». А для меня эта красивая деревня всего лишь туристический объект, до этого никак её с военщиной не ассоциировал. Уверен, как и большинство из вас, кто не имеет там родственников или сам прямого отношения к оборонке.
Только развёл руками, обещал выяснить. Телефонные визави в свою очередь обещали перезвонить. Не перезвонили. К тому времени интернет и без того разрывался от сообщений, одно устрашающей другого. Если помните, началось всё с двух погибших и 15 пострадавших. Только на следующий день нам рассказали правду – погибших пять… но это гражданские сотрудники ядерного центра в Сарове, что в Нижегородской области. То есть, не наши. А сколько наших? Никогда не поверю, чтобы на испытаниях вооружения подобного уровня не присутствовали военные, скорее всего, из здешних частей. А сколько раненых? Тех, что в Москву увозили, завёрнутыми в фольгу? Я, например, точной цифры не знаю.
Зато предполагаю, что гражданские учёные-ядерщики из Сарова нарушили приказ о молчании и обнародовали имена своих погибших коллег, у них федерального веса не меньше, чем у военных. Вот корят губернатора Орлова за то, что он сразу не назвал точные цифры погибших и пострадавших. А вы поставьте себя на место человека, долгие годы проработавшего в оборонке, которому приходит сверху приказ сохранять секретность. Он, наверное, работая на «Звёздочке», и подписку давал соответствующую, как я в армии, там за разглашение очень неприятная статья светит. Да и вообще государев человек, у них особые правила поведения.
Но в отсутствии внятной информации обязательно наступает раздолье домыслам.
Как же много оказалось среди нас специалистов в области ядерной физике! Например, читаем официальный пресс-релиз одного из силовых ведомств - Автоматизированная система контроля радиационной обстановки зафиксировала превышение в шести из восьми пунктов наблюдения. Максимальное значение составило 1,78 мкЗв/ч. Радиационный фон нормализовался через два часа, и в 14:30 составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч. И сразу в интернете пошло обсуждение – вот она, ядерная катастрофа, да нас обманывают… там фон увеличен в 4-16 раз!
Что для вас эти цифры и мк3в? Для меня – пустой звук, я по физике был упёртым троечником («три пишем, два в уме»), чего и не скрываю. А здесь, видно, одни отличники собрались… ну, не смех?!
Хреновый смех. В первые же часы после взрыва (тогда ещё было непонятно, где рвануло – на земле в шахте или на испытательной платформе в море, а, главное, что рвануло) в аптеках смели все йодосодержащие препараты (бывалые промывались красненьким и водочкой), а мало кому нужная в обычные дни морская капуста в одночасье стала хитом продаж. Моя собственная жена не знала, ехать ей завтра на пленэр отмечать День строителя, или остаться дома, закрыть двери-окна и сунуть в стиральную машину всю верхнюю одежду. Ты что, спрашиваю, интернета начиталась? Я «Чернобыля» насмотрелась, отвечает, а ты разве нет?
Вот оно! По прошествии тридцати с лишним лет после самой большой техногенной катастрофы советского периода англичане наглядно показали нашему обывателю, как оно было на самом деле. И обыватель поверил именно зарубежным кинематографистам, ибо знает – наши правды не расскажут, она до сих пор хранится под грифом секретно. Тогда, откуда они-то её знают, неужто Джеймс Бонд отметился в Припяти? Неважно, это искусство Великой иллюзии. К тому же свои кинопропагандисты в срочном порядке ваяют свою ущербную версию и одним этим подтверждают все имеющиеся у народа подозрения.
Спорить могу, инцидент на военном полигоне под Северодвинском когда-нибудь обязательно попадёт на экран, слишком много вокруг шума. Вот только в чьей версии, коих несть числа? Уже слышал такую – у нас тут ничего не взорвалось… просто в этот квадрат упала ракета, запущенная с полигона на Новой Земле, что якобы подтверждает распространение радиационного фона над Северной Европой и Арктикой. С полигона стреляли по полигону… это же надо было додуматься?! Причём в виде учебной цели было выбрано судно с людьми, иначе как объяснить гибель от взрыва пятерых учёных?
Молчание – вот одно из главных зол во внутренней политики любой страны. Если официальные источники что-то недоговаривают, эта пустота обязательно будет заполнена теми, кто за свои слова не очень-то и отвечает.
Неужели этого не понимают официальные органы? Взять, хотя бы, ситуацию с архангельскими медиками, к которым доставили пострадавших при взрыве, а теперь их самих отправляют в Москву проверяться. - «Их не заставляли подписывать, но когда три сотрудника ФСБ приходят с подпиской и просят расписаться, мало кто скажет „нет“», - это слова одного иностранного издания с ссылкой на архангельского коллегу «облучённых». Стоп, джентльмены, в наше время КГБ уже не так боятся, а современноая ФСБ больше коррупционерами и наркодилерами занимается, чем сохранением гостайны. А выйти на тех, кто сейчас проверяется в Бакулевке, и узнать всё из первых уст такая уж большая проблема при современных видах коммуникации? Если с их здоровьем действительно что-то не так, будьте уверены – они всё выложат журналистам. Хотя бы из чувства здоровой мести тем, кто с ними сотворил такое. Тем более что подписки о неразглашении они не давали. А если и давали – обязательно найдётся тот, кто почувствует себя героем, несущим миру страшную правду… всё равно терять уже нечего.
Бывший министр атомной энергетики Евгений Адамов предложил всё-таки больше доверять действующим специалистам в этой области, и, не смейтесь, официальным органам, которым, в случае чего, придётся отвечать за сказанное, а не диванным теоретикам. Увы, мы доверять не привыкшие из-за несменяемости власти. Что советской, что нынешней.
Наверное, все читали возмущение в соцсетях – кто это придумал испытывать такое опасное оружие рядом с населёнными пунктами. Как кто?! Та самая советская власть, о которой сегодня кое-кто очень печалится. У нас и полигон Капустин яр не в безлюдной пустыне построен, наверняка читали о тамошней динамике онкологических заболеваний. Но в советские обороноспособность страны в принципе не обсуждалась. Сейчас стало можно. И есть повод задуматься – зачем этот риск, на что идут колоссальные бюджетные средства. Буквально вчера смотрел итоговую новостную передачу, в ней был сюжет, насколько преступно тратить миллионы на вооружение, когда в твоей стране остались граждане, не имеющие комфортного жилья. Телеканал «Ностальгия», программа «Время» 1981 года, страна – Япония…
Сейчас мы, слава богу, живём в стране, где человеческая жизнь чего-то да стоит. Как минимум не меньше, чем военная тайна или мифические планы «чтобы нас все боялись», так нас уверяют по телевизору и из Кремля. В подобной ситуации ответственный политик, чем выше рангом, тем лучше, может взять на себя ответственность и, наплевав на все секретности и подписки, рассказать народу, что есть на самом деле, если ситуация действительно угрожает жизни и здоровью. Это составная либеральной идеологии, которую многие так ненавидят.
Пока же создаётся впечатление, что какую-то часть правды мы узнали исключительно благодаря «Росатому», похоронившему своих сотрудников. Организация больно серьёзная, ей просто так рот не заткнёшь. Ещё бы хорошо от них узнать, кто виноват, так как почти у каждой техногенной аварии есть конкретные имя, фамилия… а часто и партийность.
В связи со случившимся, в списке возможных претендентов на пост архангельского губернатора появился ещё один кандидат. Константин Добрынин, известный адвокат, бывший сенатор от нашего региона, за спиной которого всегда маячит солидная фигура Захара Смушкина (Группа «ИЛИМ»). Самый либеральный вариант из возможных. Я обратился к Константину напрямую, и в ответ услышал сакраментальное «Пока без комментариев». Знаем мы эти «пока»… «вы не сказали да, милорд, но не сказали нет».
А ещё у меня вопросы. Почему в архангельском сегменте интернета до сих пор не появилась группа «Поморье-не-полигон» (по типу «Поморье-не помойка»)? Почему никто не собирается на площади Ленина в Архангельске, не блокирует подъездные пути к воинской части в Нёноксе, не устраивает антимилитаристских рок-концертов? Аллё, секушины и прочие гражданские активисты, куда подевались?!
Объяснений два: 1) лидеры протестного движения понимают, что в этом случае дракой с частными охранниками не обойдётся, их элементарно… ну, вы поняли; 2) им не было заказа бунт, никто не проплачивает, ибо у истории со взрывом с противоположной стороны нет интересантов, не то, что в мусорной теме.
Если у кого-то есть другие варианты, обязательно выслушаю и опубликую.
Леонид Черток