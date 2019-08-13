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Месть унылого президент. Какой этюд разыгрывает Кремль в Кыргызстане?

Вообще-то, когда глава (некоронованный) мирно уходит на покой, а не через дворцовый переворот или майдан, он заранее озаботится своей будущей безопасностью.

Самый близкий нам пример – Борис Николаевич Ельцин. Многие его недоброжелатели до сих пор удивляются в непотопляемости не только семьи первого российского президента, но и его ближайших соратников. А ларчик-то просто открывается, была конкретная договорённость с преемником (фамилию напомнить?). И не только устная (джентльменская), по моим сведениям, есть специальное соглашение сторон, заверенное третьей стороной колоссального веса – тогдашним патриархом всея Руси Алексием II, и хранящаяся (если что) в ячейке самого надёжного из швейцарских банков. Думаете, байка? Но такая реальная…

А вот, что сегодня происходит в Киргизии - Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения чеченского вора в законе Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

После такого демарша в свой адрес со стороны парламента страны самым логичным для экс-президента было бежать куда подальше, но обязательно через государственную границу. Однако Атамбаев не стал этого делать… или не мог, или надеялся, что сможет договориться. С кем? С действующим преемником, иначе глава Госкомитета нацбезопасности республики Опумбаев не стал бы так старательно отмазывать президента Жээнбекова от случившегося, мол, он не ведал – не гадал о планах силовиков.

Планы были такие: вооружённый захват резиденции Атамбаева, во время которого погибает один из нападавших. Можете себе представить уровень защиты экс-президента, какие орлы-головорезы у него состоят на службе? То-то…

А ведь Киргизия когда-то была чуть ли не либеральным раем на фоне творившегося в остальных южных республиках бывшего СССР. В те годы там рулил Аскар Акаев, который в России воспринимался чуть ли не восточным академиком Сахаровым, редчайший случай, когда к власти с окончание социализма пришёл не бывший партаппаратчик, а учёный-диссидент. Вернее, так нам его преподносили. А уж цивилизованные женщины из его семьи когда-то просто оккупировали «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. Не бесплатно, конечно… да кто теперь считает.

Но наступил момент и рвануло. Выяснилось, что все эти годы Киргизия жила под гнётом клана Акаевых. Которые для всего мира либералы, а для своего народа настоящие баи с авторитарными замашками. То же НТВ, только теперь газпромовское, а не гусинское, выпустило разоблачительные «Окаянные дни», в которых было всего понемножку и на любой вкус - о киргизских наркобаронах, о киргизских «узниках совести», о киргизских детях-дистрофиках, о киргизской уличной проституции (как женской, так и мужской… говорю же – на любой вкус).

В итоге президент Акаев еле-еле успел сбежать на личном самолёте, долго-долго плутал в воздушном пространстве бывшего СССР, и, говорят, до сих пор скрывается где-то на подмосковной даче в номенклатурном посёлке. Потом в Киргизии было ещё несколько цветочных революций. Обязательно с кровью и участием криминала, как обычно бывает там, где сырьё для наркобизнеса растёт буквально под ногами.

Но именно переход власти от Атамбаева к Жээнбекову прошёл мирно… даже международные наблюдатели умильно прослезились. Новый президент, имевший репутацию даже среди своих сторонников унылого, в предвыборных речах клялся-божился во всём продолжать политику прежнего. Он, собственно, ранее его и возвеличил до должности премьера, и избраться помог. Так откуда что растёт?

Атамбаев был готов к подобной участи… но сдаваться не собирался: «Я ко всему готов. Я буду сопротивляться. У меня есть наградное оружие. Специально об этом говорю. У кыргызов есть поговорка: чем лежа умирать, лучше умереть отстреливаясь. Но я буду один, рядом со мной никого не будет». Как же, не будет… отличный пример восточного коварства, когда красивые слова остаются словами. Хотя кто бы из нас в его положении поступил по другом?

Наблюдатели полагают, что между нынешним и бывшим произошла довольно заурядная вещь, много раз описанная в мировой литературе – пешка, быстро прошедшая в ферзи, почувствовала свою самостоятельность и решила отомстить своему благодетелю за свои унижения в прошлом. Хотя выбрали его как раз за покорность и отсутствие собственных политических амбиций, в политике таких часто называют «борзой креветкой». Мы-то с вами знаем, что среди тех, кто хотя бы месяц возглавлял любую бывшую советскую республику, незамазанных нет. Остаётся выбрать, по какой статье сажать и на сколько. Король Лир… да и только. С одним важным уточнением – даже в средневековой Европе не было такой клановой системы, как в современной Азии. Вполне возможно, Жээнбековом просто рулят, используя его известную всем бесхребетность.

Ну, а клановая система, процветавшая в Средней Азии и при советском строе, отличная питательная среда для коррупции во власти. Иное дело, там по-иному и быть не может… ментальность такая.

В итоге мы… вернее, Киргизия получает следующий политический расклад. Традиционно сложилось, что политически и идейно страна разделена на Север и Юг. Юг (ошский клан) отличается более строгими правилами ислама, крутым криминалом, основные доходы которого идут от наркотрафика. Север (чуйско-иссыккульский клан) более светский и опирается на легальный (по возможности) бизнес.

В советское время кланы пришли к консенсусу, согласно которому лидеры Севера и Юга сменяют друг друга во власти. В 90-е годы даже велись предварительные переговоры о потенциальном разделении страны на две части с различными формами правления по типу Южного и Северного Судана.

В ходе «тюльпановой революции» 2005 года были криминальные «авторитеты» как с Севера, так и с Юга, и это дополнительно (параллельно с прозападной активностью) раскачивало обстановку в стране. В нынешней ситуации Север представляет Атамбаев, а Юг – Жээнбеков.

То есть, за действующим президентом стоят муллы и наркобароны. Только представьте, какой прессинг выдерживает этот тихий человек… даже пожалеть хочется.

И последний штрих. Этим летом и тот, и другой смогли побывать на приёме у Путина, причём Атамбаев добирался в Москву хитрыми окольными путями. Можно смело предположить, что каждый рассказал хозяину Кремля свою версию происходящего и пытался заручиться поддержкой Большого брата. Особо обращаю ваше внимание на то, что после визита Атамбаев полетел не куда-нибудь в Турцию, а вернулся в собственное поместье, которое позже атаковали. Формальная логика подсказывает – в Москве его успокоили и что-то даже обещали.

А уже после ареста Бишкек посетил российский премьер Медведев и лишь попросил «соблюдать в деле Атамбаева рамки законности», фактически ничто.

Сдаётся мне, Кремль опять что-то выкруживает… узнать бы, что.

(на фото: ...и тут Атамбаев понял, кого он пригрел)

Леонид Черток

18 август 07:56 | : Политика / Скандалы / За кулисами политики

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