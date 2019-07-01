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Депутат из НАО, торговавший гашишем, признал свою вину

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению депутата Совета муниципального района Ненецкого автономного округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в значительном размере).

По версии следствия, в подъезде жилого дома в городе Нарьян-Маре обвиняемый сбыл наркотическое средство (гашиш) общей массой 4,73 грамма местному жителю за 10 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и  отделом по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ненецкому автономному округу.

         В ходе допроса обвиняемый свою вину признал.

31 июль 10:54 | : Политика / Происшествия

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