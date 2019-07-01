Депутат из НАО, торговавший гашишем, признал свою вину

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению депутата Совета муниципального района Ненецкого автономного округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в значительном размере).
По версии следствия, в подъезде жилого дома в городе Нарьян-Маре обвиняемый сбыл наркотическое средство (гашиш) общей массой 4,73 грамма местному жителю за 10 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и отделом по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ненецкому автономному округу.
В ходе допроса обвиняемый свою вину признал.