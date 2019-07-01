Чудо-интернет для людей Севера. В Архангельскую область приходят сенсационные спутниковые технологии

Когда-то люди хотели, чтобы почтальон чаще приходил к ним домой.
Потом годами стояли в очереди на установку индивидуального телефонного номера.
В наши дни эти опции с успехом заменяет интернет, ставший в последние десятилетия главным мировым коммуникатором. Основные необходимые людям характеристики – его скорость и доступность.
В Архангельской области федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ (дочернее общество ПАО «Ростелеком») представил собственную торговую марку скоростного спутникового интернета для дома и офиса.. Главная фишка SenSat – решение закоренелых проблем из-за отсутствия возможности вести стабильную жизнь онлайн для клиентов, проживающих в загородной зоне и пригородах, там, где нет развитой классической сети связи. Для нашего лесного, негусто заселенного северного региона с большими расстояниями – вещь более чем актуальная.
Рассказывает коммерческий директор группы компаний РТКОММ Михаил Муттерперл: «Услуга предоставления доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона еще очень мало знакома потребителям. Наша стратегия по выводу на рынок новой торговой марки SenSat в первую очередь направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов и проинформировать их о новых возможностях для подключения скоростного спутникового интернета в их частном доме».
Для любознательных сообщаем: название SenSat происходит от английских слов sensation (сенсация) и satellite (спутник). Муттерперл объяснил идею так – «Слитно эти слова расположены для того, чтобы вызывать ассоциацию с сенсацией и технологическим прорывом, которым является способ предоставления услуги доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона, фактически перевернувшим представление о скорости и доступности спутникового интернета. Слово «спутник» в ТМ SenSat тоже обыгрывается и имеет двойной смысл – одновременно «спутник жизни» и космический аппарат».
Преимущество SenSat заключается в том, что он покрывает всю территорию России от Калининграда до Камчатки, находящуюся в зоне покрытия космических аппаратов «Экспресс АМ-5», «Экспресс АМ-6», «АМУ-1».
На территории Архангельской области услуги подключения осуществляет официальный дилер SenSat – ООО «РТСком» (г. Архангельск).
А теперь о таком немаловажном аспекте, как тарифы на услуги. Стоимость приобретения оборудования в собственность – от 29 990 руб. Стоимость услуги – от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с.
Провайдер понимает, что клиент, остановивший свой выбор на SenSat, заранее рассчитывает на долгое сотрудничество и его интересуют перспективы развития. О них директор ООО «РТСком» Александр Милюков: «У нас уже есть первые пользователи - физлица, которые подключились к этой услуге, как только узнали о ней. В первую очередь, они пользуются возможностями электронной почты и социальных сетей в своем загородном доме. Вторая группа пользователей, среди которых может быть востребована услуга – предприниматели, которые ведут свой бизнес на удаленных или труднодоступных территориях, где нет развитой оптической инфраструктуры. Спрос на услугу и динамика подключений – стабильные, несмотря на то, что знают о ней еще далеко не везде. Это позволяет нам рассматривать направление предоставления услуг скоростного спутникового интернета SenSat как точку роста для нашего бизнеса».
К слову, очень благосклонную отнеслись к приходу в Поморье SenSat члены регионального правительства из профильного министерства, посчитавшие, что такая услуга значительно улучшит качество жизни и доступность для экстренной связи тех жителей области, кто проживает в «медвежьих углах». Ведь речь идет и пользовании госуслугами через мобильные приложения.
Министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев приветствовал появление нового провайдера услуг доступа в интернет, чья деятельность может быть вкладом в повышение качества жизни населения.
«Для жителей труднодоступных и территориально отдалённых населённых пунктов Архангельской области возможность доступа во Всемирную сеть с использованием спутниковых технологий может стать действительно эффективным способом получения необходимой информации, в том числе повышая доступность государственных и муниципальных услуг», — отметил Николай Родичев.
Присутствовавший на мероприятии в качестве эксперта в сфере телекоммуникаций директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин прокомментировал «Спутниковый интернет от компании РТКОММ – это хорошее решение для населения и бизнеса на тех территориях области, где нет нашей оптической сети связи. Это и островные районы Архангельска, и загородный частный сектор, куда затруднительно и экономически нецелесообразно прокладывать оптоволокно. Что касается бизнеса, то – в регионе развит лесопромышленный комплекс, большинство лесозаготовительных предприятий находятся далеко даже от базовых станций сотовой связи. Широкополосный доступ в интернет по спутнику даст возможность предпринимателям оперативно решать производственные вопросы и на расстоянии контролировать работу делянок».
По желанию клиента, доставка оборудования для подключения SenSat производится им самостоятельно, или услугами официального дилера.
Узнать более подробно о предлагаемом товаре, а также заказать комплект оборудования можно на сайте: http://www.sensat.ru/.
Кстати, для журналистов, работающих по всей области, это вообще находка. Поэтому мы о ней и написали.