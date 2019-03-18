Константин Щемелинин: Итог саммита G-8 – отступление США

Завершившийся в конце июня саммит G20 в Японии показал всему миру, что США отступили перед мощью Китая.
В мае США ввели пошлины на китайские товары, затем внесли в «черный список» несколько китайских корпораций и угрожали еще более сильными мерами, но что вышло?
Пекин нашел способ и частично нейтрализовал экономические угрозы со стороны Вашингтона: торговая война отложена, и мировая экономика вздохнула с облегчением (цены на золото пошли вниз).
Как будут развиваться американо-китайские экономические отношения дальше?
Скорее всего, Китай и дальше будет зарабатывать в США до тех пор, пока не вспыхнет новый раунд торговой войны между этими странами.
Действующий президент США желает переизбраться на второй срок, поэтому максимум до конца года может проводить острые акции — потом начнется время собирать камни и предъявлять избирателям успехи.
Сможет ли Китай продержаться до конца года? Этого сейчас не знает никто. Но если китайцы продержатся, то у них будет еще года полтора комфортного наращивания своей экономической мощи.
Константин Щемелинин, крымский писатель