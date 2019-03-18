Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Константин Щемелинин: Итог саммита G-8 – отступление США

Завершившийся в конце июня саммит G20 в Японии показал всему миру, что США отступили перед мощью Китая.

В мае США ввели пошлины на китайские товары, затем внесли в «черный список» несколько китайских корпораций и угрожали еще более сильными мерами, но что вышло?

Пекин нашел способ и частично нейтрализовал экономические угрозы со стороны Вашингтона: торговая война отложена, и мировая экономика вздохнула с облегчением (цены на золото пошли вниз).

Как будут развиваться американо-китайские экономические отношения дальше?

Скорее всего, Китай и дальше будет зарабатывать в США до тех пор, пока не вспыхнет новый раунд торговой войны между этими странами.

Действующий президент США желает переизбраться на второй срок, поэтому максимум до конца года может проводить острые акции — потом начнется время собирать камни и предъявлять избирателям успехи.

Сможет ли Китай продержаться до конца года? Этого сейчас не знает никто. Но если китайцы продержатся, то у них будет еще года полтора комфортного наращивания своей экономической мощи.

Константин Щемелинин, крымский писатель

(https://rusvesna.su/news/1562094738)

03 июль 10:17 | : Политика

Видеозал


Мусорный ветер Поморья в «Сказках бабушки Галины», выпуск 43-й
Гонка за сокровищами началась! На «Мосфильме» прошел первый съемочный день сериала «12 стульев» (фоторепортаж)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2019 (27)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)

Деньги


все материалы
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20