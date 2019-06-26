Изображая жертву. Архангельск встал за Грудинина

Как сообщают наши коллеги по «Вольному делу» из ИА «Беломорканал», сегодня утром в областном центре появились одиночные пикеты в защиту (или во славу) бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина, у которого якобы отбирают совхоз.
Напомним, что на президентских выборах 2018 года миллиардер Грудинин, занимающийся агробизнесом, выдвигался кандидатом от партии КПРФ. Наблюдатели тогда расценили этот ход, как неудачную попытку бессменного лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова (сегодня ему 75) продемонстрировать, что он не зажимает талантливую молодежь и не держится за кресло… а заодно самому не участвовать в очередном прогнозируемом «пролете».
Грудинин действительно выглядел прогрессивно… с матерью интеллигентной национальности и счетами в иностранных банках. Кстати, обе эти позиции оттолкнули часть ядерного коммунистического электората, что сыграло на понижение явки.
Во время встречи вновь избранного президента Путина с проигравшими оппонентами, прозвучала мысль, что Грудинину, как представители конструктивных левых сил, предложат возглавить один из российских регионов (не из самых богатых). Однако вместо этого прокуратура занялась его иностранными счета… да и вообще всем происходящим в совхозе им. Ленина.
Теперь Грудинин, если и появляется в информационном поле, то в ореоле жертвы правящего режима.
(фото «Беломорканала»)