Ослов на переправе не меняют. В чьи ворота может забить Павел Грудинин?

Съезд КПРФ выдвинул кандидатом в президенты РФ директора подмосковного совхоза им. Ленина беспартийного Павла Николаевича Грудинина.

Кое-кто назвал эту новость сенсацией, не только федеральные издания, но и отдельные известные личности. Странно как, я этого мужика, моего ровесника, не очень похожего на директора социалистического совхоза (насмотрелся на таких в своё время), скорее, на преуспевающего крупного фермера, совсем не обязательно российского, заприметил несколько месяцев назад, когда записи его речей потихоньку стали заполнять интернет.

Послушал. Всё правильно говорит. Жёстко. Отстаивает интересы отечественного производителя. Ратует за экологически чистые продукты, причём по низким ценам. Кто же против? Против сама жизнь. У покупателей на чистую экологию просто не хватает денег. Например, тонна настоящего животного жира стоит 300 долларов, а тонна пальмового масла, которое входит в рецептуру невероятного количества наименований готовой продукции – всего 70 долларов.

Вы будете удивлены, но в Америке тоже самое. Я месяц отработал на овощной ферме в штате Массачусетс. Утром помидоры собрал… на следующее утро опять столько же красных. И росли они не в поле, а в теплице, в специальных пластиковых горшках. И в каждый горшок постоянно капала какая-то синяя химическая дрянь… у меня после неё еще года два руки опухали. Ни разу не органическое удобрение, еле-еле водкой эту гадость из организма вывел. А на вкус те помидоры были, как пластик, ни сметана, ни лук не спасали. И из их свинины нормальный шашлык никак не хотел получаться, маринуй его – не маринуй. Хочешь здорового питания? Есть специальные магазины… но цены там – мама-не-горюй!

Думаете, я скучал по советским продуктам? Толку-то, шёл 90-й год, прилавки давно стояли пустыми. Вы помните свежие помидоры зимой при социализме? Я – только на картинках. А мясо, которое можно сразу поставить в духову и запечь? Только с рынка, по цене 15-20 рублей килограмм (при сторублёвых зарплатах). Может, в магазинах и были экологически чистые продукты, только их упорно не хватало на всех, об очередях и вспоминать не хочется.

Павел Грудинин – директор подмосковного «Совхоза им. Ленина». Я прочитал в интернете, что это сельхозпредприятие поднялось на клубнике. Вы помните эту ягоду в госторговле при советском строе? Я – только в зелёных корзиночках от друзей из соцлагеря, ей с нами Болгария-Венгрия пытались рассчитаться за братскую помощь. Почему сами не выращивали? Потому что глупости это, партия и правительство требовали нормальных продуктов. Помню, как в начале перестройки председатель колхоза в Лен. области, где мы снимали, жаловался, что их земля совсем не родит пшеницу, план на которую каждый год спускали из Москвы. Соответственно, зарплаты мизерные, парни из армии совсем возвращаться перестали. Ну, я ему и закинул идею наладить производство шампиньонов, которых в те годы в магазинах тоже было не сыскать. И место козырное для такого продукта, аккурат между Ленинградом и Москвой, и там и там основной потребитель.

Директор воспрял духом, рванул в район… вернулся мрачнее тучи – пригрозили, что партбилет положит за капиталистические шампиньоны. Вот такой он, социализм в действии.

Покопался я ещё в биографии Грудинина. У него такой список коммерческих предприятий, причём высокодоходных, что поневоле возникает подозрение – а не на эти ли деньги он устроил в своём совхозе социалистический рай? Причём на показ – там сейчас отбоя нет от журналистов и ближайшие два с половиной месяца не будет. Средняя совхозная зарплата (с учётом непроизводственных единиц) 74 000 в месяц… столько и на трюфелях не заработаешь. Если платить все налоги, разумеется, и не получать подпитку со стороны. Но есть же известная схема, по которой прибыльные предприятия в условиях одного холдинга или при едином хозяине вливают в убыточные… но для чего-то очень нужные.

Пару дней всего прошло, а Грудинин уже раскалывает «левый фронт». Среди сторонников марксистско-ленинской философии идёт горячий спор – а что, в КПРФ не нашлось хорошего русского парня, только с явными еврейскими корнями? Всегда удивлялся, как современный коммунизм… да и прошлый советского розлива, уживается с антисемитизмом. Прямо так и пишут – «пятый пункт» большой минус к биографии кандидата Грудинина. Как будто забыли, кем по национальности были основоположники их любимого учения…

Давайте рассуждать. Геннадий Зюганов прекрасно понимает, что его незаменимость становится анекдотичной. Параллельно появляются прогнозы, что его на этот раз элементарно сделает Жириновский, позор-то какой. Не выставить своего кандидата… сочувствующие коммунистам не поймут. А своих тяжеловесов нет, сам же их и закапывал.

И тут кто-то указывает ему на перспективного Грудинина. Пусть пока и малоизвестного, зато быстро набирающего. Который тоже от сохи… в смысле, от колхоза, человек идеальной в этом случае профессии. Который не стесняется называть себя либералом, пусть и с левой резьбой. Под которого несложно написать программу без ужасов немедленной национализации всего, с уважительным отношением к частной собственности. Да, и без расстрелов политических противников, Грудинин для этого слишком интеллигентен и европеизирован.

Конечно, много он не возьмёт, не хватит времени на раскрутку. Но в этом набившем оскомину спектакле появится персонаж «с будущим». С каким? Вот тут и есть самый прикол…

Мне кажется, папаша Зю не сам искал такого Грудинина, ему его в какой-то момент элегантно подставили пред очами. Подозреваю, была и финансовая мотивация… знакомая Геннадию Андреевичу с 1996 года. Конечно, не от самого кандидата, ему-то зачем. Он сам невеликая (пока) фигура в большой политической игре.

Рискну предположить, что Грудинин на выходе может оказаться очередным кремлёвским проектом. На Старой площади явно разочаровались в попытках создания Владимиру Путину управляемого политического конкурента праволиберальной ориентации (Барщевский, Прохоров…), и решили поэкспериментировать с леволиберальной. Если кандидат Грудинин действительно наберёт на мартовских выборах процентов тридцать голосов… или поменьше, но явно больше, чем рассчитывали по Зюганову, то при соответствующих технологиях его можно поставить во главе умирающей естественным образом КПРФ. А потом переформировать эту партию в леволиберальный проект, лояльный действующей власти.

И ещё дальше. Вполне возможно, именно Грудинин станет дублёром действующего президента на случай… увы, все мы не вечны.

Проверить эту мою догадку очень просто. Помнится, перед очередными госдумовскими выборами в конце нулевых в стане тех, кто раньше голосовал за СПС, прошёл призыв – «голосуем за коммуняк!», лишь бы насолить «Единой России». Но, как я потом выяснил, в итоге ни у кого из моих знакомых так рука и не поднялась, слишком противно, просто не пошли.

В этом же случае измена своим принципам будет не столь уж явной. Стоит попробовать?

Леонид Черток