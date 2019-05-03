Игорь Орлов: «Не мешайте нам идти своим путем». Кто теперь займется «мусорной темой»?

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов высказался по поводу вчерашней «прямой линии» с президентом РФ,
«Это действительно новый для нас вызов (речь о мусорной реформе – прим. редакции), который требует аккуратных подходов, взвешенных решений, большого совместного труда всех, кто понимает, насколько это важно для каждого человека, для всей страны в целом. Мы здесь идем своим путем, он очень непростой, но то, что нам нужно прекратить обсуждение этой темы и перейти к практической реализации территориальной схемы обращения с отходами, — это совершенно очевидно».
Напомним, в преддверии ожидания прямой линии с главой государства протестной частью общественности во всю муссировались слухи о том, что тема строительства экотехнопарка в Ленском районе Архангельской области и столкновения противников стройки с полицией станут чуть ли центральным событием… вплоть до увольнения в прямом эфире ответственных лиц. Это подогревалось и распоряжением, поступившим из Кремля – главам региона не покидать свои рабочие места и быть на прямой связи во время всего эфира (более четырех часов).
Однако наблюдатели от редакции только посмеивались над подобными прогнозами.
В итоге именно они и оказались правы: обсуждение всей мусорной темы заняло не более десяти минут, губернатор Орлов не был приглашен к ответу, а слово «Шиес» вообще не прозвучало. Президент лишь сказал, что с мусором в любом случае придется «что-то делать».
Ранее глава государства обещал вызвать к себе «для разговора» мэра Москвы Собянина и губернатора Орлова, но так и не сделал этого. Эксперты сходятся во мнении, что президент решил передать решение данного вопроса на усмотрение руководителей регионов, углядев в нем обычную схему экономических межрегиональных отношений.
Напомним также, что все строительные работы в районе железнодорожной станции Шиес приостановлены с 15 июня для проведения соответствующих экспертиз технического характера.