"Люди хотят жить уже сейчас". Олег Черненко о последней сессии АрхГорДумы

Как уже сообщалось, в минувшую среду состоялась 9-я сессия Архангельской городской Думы. Главный вопрос – отчет администрации города об исполнении бюджета 2018 года. Документ был принят… но депутат-одномандатник Олег ЧЕРНЕНКО решил высказать свои замечания по отдельным пунктам:
- Отчет об исполнении бюджета за 2018 год показывает, как плохое прогнозирование, так и неэффективное расходование средств. Если расхождение Контрольно-счетной палаты муниципалитета и Департамента финансов по некоторым статьям чиновники кое-как урегулировали, объяснив депутатам по пунктам неточности прочтения, то явную проблему с планированием бюджета Администрацией города еще больше обнажили. Реальные доходы по налоговым поступлениям существенно разошлись с прогнозируемыми. По земельному налогу расхождение - более 10%, по единому сельскохозяйственному - более 30%; поступления от единого налога на вменённый доход оказались меньше запланированных на 7%.
К реализации расходной части тоже немало претензий. Например, по самой многострадальной программе переселения из аварийного жилья исполнение всего 46%. Чиновники заверили, что средства не потеряются и будут перенесены на будущие периоды. Напомнил Администрации, что люди хотят жить в новых домах сейчас, а не ждать мифическую квартиру десятилетиями.
Есть проблемы и с программой развития Архангельска как областного центра: исполнение 87%. В целом по этой программе в 2018-м не освоено 43 млн федеральных, 7 млн областных и 12 млн рублей городских средств.
Всего же за прошлый год неисполнение по всем целевым статьям бюджета составило 194 млн федеральных, 54 млн областных, 109 млн городских средств. Эти деньги могли быть потрачены на улучшение жизни наших граждан...
Вторым явным упущением бюджета считаю неравномерное распределение средств на резервные фонды округов. Почему явные финансовые приоритеты отданы центральным округам, а окраины вынуждены экономить? Наши избиратели на окраинах тоже хотят ходить по тротуарам, не утопать в лужах и видеть благоустроенные территории. Видимо, по этой причине на сессии большинство депутатов не поддержало вопрос об изменении полномочий окружных администраций, где им вменялась дополнительная ответственность, а значит, и нагрузка, снятая с плеч департамента городского хозяйства Администрации города. Без дополнительных человеческих и финансовых ресурсов эта ноша для глав округов станет непосильной. Вопрос необходимо доработать.