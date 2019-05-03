Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Скандал: Депутат-коммунист из Ненецкого округа публично заявила о своей нелюбви к России

Столь шокирующее признание депутат регионального парламента НАО от КПРФ Ольга Карпова сделала в крупнейшем паблике vk региона.

Полемика шла вокруг морального облика политической оппозиции, которая, по мнению части спорящих, получает западные гранты или вообще живет за рубежом, и оттуда хаят свою малую родину.

Коммунистка ответила буквально следующее (орфография первоисточника сохранена):

- … живу тут, дети тут, проблемы населения знаю, вижу, пропускаю каждый день через себя. Забугром даже не была! Россию не люблю! К кормушке не лезу!

Кроме депутатства (прошла по партийному списку), Ольга Карпова является секретарем первичного отделения КПРФ г. Нарьян- Мара.  

По поводу ее заявления уже созвана парламентская комиссия по этике с перспективой на исключение из Собрания депутатов НАО. Отметим, что губернатор заполярного округа Александр Цыбульский постоянно напоминает депутатам и чиновникам своего аппарата о важности социальных сетей и интернета вообще в работе с населением.

В связи с произошедшим в НАО, наблюдатели вспоминают недавний скандал в парламенте Чеченской Республики, где депутат от «Единой России» Магомед Ханбиев так же публично объявил, что не любит русских и никогда с ними не разговаривает.

(на фото: откровенная Ольга)

30 май 08:50 | : Политика / Скандалы

Видеозал


Пасхальное видеообращение митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
Администрация города Архангельска приносит извинения участникам сорванного мероприятия (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2019 (220)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)

Деньги


все материалы
«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20