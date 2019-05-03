Скандал: Депутат-коммунист из Ненецкого округа публично заявила о своей нелюбви к России

Столь шокирующее признание депутат регионального парламента НАО от КПРФ Ольга Карпова сделала в крупнейшем паблике vk региона.
Полемика шла вокруг морального облика политической оппозиции, которая, по мнению части спорящих, получает западные гранты или вообще живет за рубежом, и оттуда хаят свою малую родину.
Коммунистка ответила буквально следующее (орфография первоисточника сохранена):
- … живу тут, дети тут, проблемы населения знаю, вижу, пропускаю каждый день через себя. Забугром даже не была! Россию не люблю! К кормушке не лезу!
Кроме депутатства (прошла по партийному списку), Ольга Карпова является секретарем первичного отделения КПРФ г. Нарьян- Мара.
По поводу ее заявления уже созвана парламентская комиссия по этике с перспективой на исключение из Собрания депутатов НАО. Отметим, что губернатор заполярного округа Александр Цыбульский постоянно напоминает депутатам и чиновникам своего аппарата о важности социальных сетей и интернета вообще в работе с населением.
В связи с произошедшим в НАО, наблюдатели вспоминают недавний скандал в парламенте Чеченской Республики, где депутат от «Единой России» Магомед Ханбиев так же публично объявил, что не любит русских и никогда с ними не разговаривает.
(на фото: откровенная Ольга)