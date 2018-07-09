"Природа-то у нас хорошая". Взгляд коммуниста Таскаева на экономику Архангельской области

Пятнадцатого октября 2018 года состоялось установочное заседание Комитета Архангельского областного Собрания Депутатов по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике, под руководством Александра Фролова.
Ознакомившись с его новым составом и повесткой дня прошедшего заседания, мы решили задать несколько вопросов одному из членов этого важного для экономики региона Комитета – депутату АОСД Леониду Таскаеву:
Здравствуйте, Леонид, признаться, странный выбор Комитета для коммуниста. Будете строить козни предпринимателям?
День добрый. Козни? Зачем? Наше государство и так с этим хорошо справляется. Тем не менее, если серьёзно, то я надеюсь, что мои предложения будут услышаны коллегами по комитету. Ну, а где-то я смогу почерпнуть новую и актуальную информацию по состоянию экономики региона. Важно, что в тесном контакте с нашим комитетом работает комитет АОСД по бюджету. Я всегда исходил из того, что есть экономический базис, а все «хотелки» произрастают из него.
Изучив повестку Вашего установочного заседания, я хотел бы задать несколько вопросов. И первый – самый основной, Вы поддержали прогнозный план приватизации? По моим данным у вас состоялась продолжительная полемика с Министром имущественных отношений Архангельской области – Ириной Ковалёвой, так ли это?
Скорее, диалог. Мне кажется, обмен конструктивом будет полезен в работе любого комитета этого созыва. Ведь все мы, невзирая на партийность, должны быть заинтересованы в экономическом развитии региона. Лично мое мнение в том, что приватизация как экономический механизм уже устарел и своих функций по привлечению существенных средств в бюджет не выполняет. У областного правительства практически не осталось ценных активов. Цена обсуждавшегося прогнозного плана всего 14,1 млн рублей. По соотношению с предполагаемым бюджетом – это сущие копейки. Как по мне, так данная овчинка выделки не стоит.
А что там за объекты? Они представляют какую-то ценность? Разве не разумнее продать всё то, что тяготит бюджет, избавившись от лишних расходов на поддержание «мертвых» объектов?
Этот подход, бесспорно, имеет место быть и во многом обоснован. Его как раз и придерживается министр Ковалёва. Она так же озвучила эти доводы. Однако, поймите правильно, я просто исхожу из несколько иной парадигмы. У нас до сих пор множество различных объектов, которые, как вы сказали, экономически мертвы. Какие-то дешевле снести, чем восстановить или построить заново. Но суть заключается в другом. Для любого инвестиционного проекта ключевой вопрос – это вопрос земли, её назначения и наличия точек подключения коммуникаций. Выстраивать новую инфраструктуру во многом дороже, чем использовать уже хоженый путь. Более того, когда у нас в регионе губернатором Архангельской области представлена программа стратегического развития региона «Архангельская область 2035», мне кажется, стоит использовать эти возможности для «перезапуска» различных систем жизнедеятельности региона. Развивать и отстраивать то, что успешно функционировало. Если брать этот лот, составляющий 27 объектов из предложенного приватизационного плана, – это бывший детский лагерь в Холмогорском районе, находящийся под оперативным управлением Новодвинского детского дома. Да, он с 2007 года не используется по назначению. Но, быть может, вместо того, чтобы его просто пустить с молотка, будет разумнее в рамках областной стратегии развития, которую проработали аж на 900 страницах, затратив бюджетные деньги на исследования, обновить данные о подобных «заброшках» и на их базе с привлечением федеральных денег отстроить сеть учреждений регионального детского отдыха? Природа-то у нас шикарная.
То есть вы, по своей коммунистической натуре, ставите палки в колёса приватизации регионального имущества? Неужели за эти годы, вы до сих пор не поняли, что нет худшего собственника, чем государство? Догматизмом страдаете?
Вопрос, что называется, приоритетов. При подходе к решению любых проблем, на мой взгляд, лучше руководствоваться здравым смыслом, а не догмами. К слову, ещё Ленин подчёркивал, что марксизм – это не догма, а руководство к действию. Потому и в рамках этого прогнозного плана я предлагаю руководствоваться курсом наибольшего благоприятствования для жителей региона. Мы же знаем, что из региона люди уезжают тысячами. Малые и средние предприниматели разоряются сотнями. Всё почему? Нет развития инфраструктуры, нет развития вообще, только разговоры о нем. Справедливости ради отмечу, что министерство прорабатывало возможность государственно-частного партнёрства, однако ими решено, что в отношении этого детского лагеря такой подход не перспективен.
Странные, признаться, нынче коммунисты пошли. Ещё более странно, что в этом Комитете вас двое. Чем по итогу дискуссия с министром закончилась?
Ничего странного. Разумный и рачительный подход к государственному имуществу коммунистам свойственен. Фанатизм в таких делах, будь он правым или левым, вреден. Комитет предложил депутатам самим решать, подробно изучив предлагаемый прогнозный план, поддерживать очередную приватизацию или нет.
Что ж, посмотрим, как проголосуют депутаты...
Беседовал Леонид Черток