Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский опрос: А ты почему не записался в кандидаты?

Список кандидатов от некоторых партий, заявившихся на осенние выборы, вызвал в архангельском обществе, мягко говоря, недоумение.

Студенты, пенсионеры, временно безработные, блогеры… такое впечатление, что добрые партийные дяди решили поднять желающим самооценку.

Наверное, в связи с этим издание «Регион 29» рискнуло провести опрос среди своих читателей – кто из них примеривал на себя шкурку кандидата. Ответили 77 человек.  Вот результаты:

  • 14 человек (18,18 процента) испытали себя в политических выборах;
  • 5 человек (6,49 процента) были кандидатов на выборах вне политической сферы;
  • 58 человек (75,32 процента) предсказуемо участвуют в выборах в качестве избирателей.

Наблюдатели полагают, что такая политическая активность объясняется специфическим контингентом читателей вышеупомянутого издания.

29 август 11:29 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (242)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20