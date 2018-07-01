Архангельский опрос: А ты почему не записался в кандидаты?

Список кандидатов от некоторых партий, заявившихся на осенние выборы, вызвал в архангельском обществе, мягко говоря, недоумение.

Студенты, пенсионеры, временно безработные, блогеры… такое впечатление, что добрые партийные дяди решили поднять желающим самооценку.

Наверное, в связи с этим издание «Регион 29» рискнуло провести опрос среди своих читателей – кто из них примеривал на себя шкурку кандидата. Ответили 77 человек. Вот результаты:

14 человек (18,18 процента) испытали себя в политических выборах;

5 человек (6,49 процента) были кандидатов на выборах вне политической сферы;

58 человек (75,32 процента) предсказуемо участвуют в выборах в качестве избирателей.

Наблюдатели полагают, что такая политическая активность объясняется специфическим контингентом читателей вышеупомянутого издания.