Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Предсказуемые итоги. Кто "сядет" на Красноборский район?

Это не совсем выборы, а схема, по которой все решает комиссия из 8 человек.

В которой интересы района как бы представляют общественные организации (женщины, ветераны, инвалиды), а области ее нукеры из администрации, регионального Заксобрания и общественной палаты.

Изначально было четыре претендента на высшую районную должность: действующий глава Владимир Рудаков, главы МО «Черевковское» Евгений Вяткин и МО «Алексеевское» Олег Козачёк, а также начальник районного управления образования Владимир Благодарёв… но буквально накануне один Козачёк снялся с пробега.

В итоге в финал вышли двое: Рудаков и Благодарёв. Победителя объявят 9 сентября, создав еще одну иллюзию выборов.

Учитывая должности обоих, наблюдатели сходятся во мнении, что победитель предсказуем.

28 август 12:57 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (234)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20