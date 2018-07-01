Предсказуемые итоги. Кто "сядет" на Красноборский район?

Это не совсем выборы, а схема, по которой все решает комиссия из 8 человек.

В которой интересы района как бы представляют общественные организации (женщины, ветераны, инвалиды), а области ее нукеры из администрации, регионального Заксобрания и общественной палаты.

Изначально было четыре претендента на высшую районную должность: действующий глава Владимир Рудаков, главы МО «Черевковское» Евгений Вяткин и МО «Алексеевское» Олег Козачёк, а также начальник районного управления образования Владимир Благодарёв… но буквально накануне один Козачёк снялся с пробега.

В итоге в финал вышли двое: Рудаков и Благодарёв. Победителя объявят 9 сентября, создав еще одну иллюзию выборов.

Учитывая должности обоих, наблюдатели сходятся во мнении, что победитель предсказуем.