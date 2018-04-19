Познер - наш советский теле-Штирлиц. Тайные знаки судьбы известного журналиста

Кто самый успешный журналист на отечественном телевидении? Смело заявляю – Познер.

В 84 года ведёт авторскую программу, которой разрешается (иногда) чуть больше, чем другим. Ездит по миру (не по Сибири!), снимает авторские фильмы. Причём, насколько я в этом разбираюсь, снимает без особого сценария – что в кадр попадёт. Ну, не кайф ли? И не за зарплату - своя фирма-производитель телепродукта (как раз то, из-за чего Андрей Малахов сбежал с Первого канала на Второй). А его встречи со зрителями, собирающие в провинции не меньше народу, чем столичные поп-звёзды. Причём последним приходится возить с собой (и кормить) целую банду помощников, а Познер выступает один и без ансамбля, классическая встреча со зрителями. То есть, работает на свой карман. Тут дело не только в деньгах. Тут самооценка ого-го, что в его возрасте очень немало.

Но это сейчас, а раньше… Раньше Познер был просто звёздным мальчиком, хоть пиши с него «Наследник из Калькутты» (шутка). Родился во Франции… учился в Америке… потом СССР… и не лагерный барак, что ждал многих возвращенцев, а дача на Николиной горе. Конечно, не подростку Вове дали, его папе… значит, папа заслужил.

Такое детство уже плюс будущей карьере. Где лучше всего изучаются языки? Правильно, при погружении в языковую среду… сначала французскую, потом английскую, потом немецкую, потом русскую - ни один иняз такого не даст. К этому ещё какой-нибудь талант… у Вовы Познера он нашёлся.

Как семья Познеров оказалась в СССР, где в те годы людей их пошиба запросто могли отправить лес валить? Тоже не секрет. Дело в том, что папа-Познер был типичным еврейским леваком и ещё в 40-е стал активно сотрудничать с советской внешней разведкой. В какой-то момент ФБР село семье «на хвост». Пришлось быстро сваливать, благо, СССР таких своих агентов не бросал (не дай бог на допросах расколются, редиски). Во Францию, куда хотели, их не пустили из соображений национальной безопасности. В этот момент Познер-старший получает должность в немецком отделении компании «Совэкспортфильм», находившейся в советском секторе Берлина. В Москву они перебираются в самом конце 52-го, за три месяца до смерти Усатого. Думаю, именно это обстоятельство и спасает их семью от путешествия по вновь обретённой родине в столыпинском вагоне - еврей, да ещё из Франции-Америки, да ещё сам пошедший на вербовку… чересчур для любого шпионского романа, не то что для советской действительности.

Тем временем будущая звезда советско-российского ТВ уже не мальчик, но юноша, пора определяться с будущим. Тут следует пикантный нюанс, Познеры сталкиваются с советской действительностью. Владимир-младший поступает в Московский государственный университет на биолого-почвенную кафедру по специальности «физиология человека». Несмотря на высокий экзаменационный балл, юноше было отказано в поступлении из-за еврейского происхождения и «неблагонадёжной» биографии. Только благодаря связям отца удалось добиться зачисления в МГУ.

Это версия самого журналиста, озвученная им в перестройку. Все, кто помнит те времена, лишь недоумённо пожимают плечами – подобные поступления согласовывались одним телефонным звонком из конторы в первый отдел вуза. Конечно, связи должны были быть, точнее, одна, но устойчивая связь, а вот насчёт добиваться – типичный литературный вымысел.

А куда ещё было идти юноше-Познеру? Не в Высшую же школу КГБ (даже наш президент начинал с юрфака гражданского вуза). Зато потом…

В 1961 году выпускник биофака Познер поступает на работу в недавно открывшееся Агентство печати «Новости», где занимается редактурой журнала «USSR», который распространялся за границей, в основном на территории Америки. С 1967 года работает над литературным дайджестом «Спутник», а с 70-го начинает сотрудничать с Государственным Комитетом радиовещания СССР в качестве комментатора. Его программы выходили каждый день до 1985 года и транслировались на территории Англии и Соединенных Штатов.

Я специально выделил шрифтом периодичность Познера в эфире. За это время он становится для английских и американских семей своим человеком, что просто гениально для любого варианта внедрения. А то, что при такой работе 30 лет был невыездным, так это вообще классика жанра. Зато, получив задание и уехав политбеженцем в ту же Америку, он предстаёт там как жертва режима без всяких дополнительных вопросов, и уже в свободное время (сидя на ключе портативного передатчика) будет тихо и незаметно служить своей советской родине. И не вина ВВП (ничего совпаденьице в инициалах?), что внешнеполитическая концепция Империи Зла в одночасье изменилась. А так, сами посудите – какой смысл был держать человека на иновещании и никуда при этом не выпускать? Только если готовишь ему соответствующую легенду.

К чему я веду? А вот к чему: специальный агент Федерального бюро расследований Кевин Хелсон назвал журналиста Владимира Познера советским пропагандистом и сотрудником КГБ. Об этом говорится в письменных показаниях Хелсона, которые прилагаются на сайте Минюста США к обвинительному заключению по делу россиянки Марии Бутиной, задержанной в Вашингтоне 15 июля.



По идее (их идее), подобные news должны в одночасье разрушить любую успешную карьеру журналиста… но только не у нас. В СССР только сотрудничество с КГБ давало относительную гарантию успешной публичной карьеры лицам неблагонадёжной национальности. Если же брать всю биографию журналиста Познера в её советском ракурсе… тут и к бабке не ходи.

Фарисей? Да, конечно. О чём говорил во время его визита в Архангельск протоиерей Евгений Соколов, забыв (или не знав), что Познер не имеет к православию ну никакого отношения, и, если кому обижаться на его почти воинствующий атеизм, так это раввинам и пасторам, но никак не православному батюшке.

Скорее уж можно скептически рассмотреть работу в его команде некоего организма под именем Артём Шейнин - более мерзкого и циничного персонажа даже на НТВ не сыскать. Хотя и тут… если рассмотреть биографию этого бывшего афганца под определённым ракурсом, можно легко предположить, что пристроила его к мэтру всё та же контора для каких-то своих дальних целей. С таким, с позволения сказать, лицом, с такими манерами и в кадр… такого не припомню.

Другое дело, что Познер сам признаётся, что не очень-то счастлив. Ему больше подходит Америка, но приходится жить здесь, так как тут востребованность в профессии (и никто на пенсию не выжимает). Искал себя в Израиле… но не нашёл. Любимая (и единственная) дочь живёт в Германии, стране, которую он на дух не переваривает (и я его в этом понимаю). Ну и остальное… по мелочи.

Хочется искренне пожалеть человека, однако не получается. А у вас?

Леонид Черток