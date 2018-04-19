Константин Щемелинин: Чтобы договариваться с США, нужно...

Сегодня самой обсуждаемой темой является прошедшая встреча главы РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Кто-то называет ее напряженной, потому что между странами идет многолетняя война, кто-то говорит, что она прошла в дружеских тонах, показав всему миру, что Вашингтон и Москва могут договориться о выгодных взаимоотношениях.

Крымский писатель и политолог Константин Щемелинин высказал собственное мнение:

- США – это единственная сверхдержава мира. Чтобы договариваться с ней о чем-либо, надо стать могучей державой. Россия сейчас – это сильная региональная держава. Договариваться с Россией США не будут – не те весовые категории, а вот обсудить некоторые моменты, которые могут помешать США – да, это Америка может сделать, и, судя по всему, успешно сделала в Хельсинки. В целом, у РФ и США не может быть иного общего противника, кроме ИГ* (запрещенная в России террористическая организация).

Полагаю, что образ России в мире из-за блистательно проведенного ЧМ радикально улучшился. Смотрите, в РФ приехало порядка 1 млн иностранных туристов, у каждого из них есть знакомые и родственники, поэтому, оценочно, порядка 100 млн чел в мире узнают из первых рук о том, какая Россия хорошая, красивая и безопасная страна, а также о том, какие русские радушные люди. Это прекрасный результат!