Ярослав Нилов (ЛДПР): Мы будем биться до конца за пенсии

В думской фракции ЛДПР внесут поправку в законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, предлагающую сохранить действующую возрастную планку выхода на пенсию - женщин в 55 лет, мужчин в 60, заявил замглавы фракции ЛДПР, он же бывший куратор Архангельской области от центрального политсовета партии Ярослав Нилов.

"Если думское большинство все же простым количеством голосов продавит принятие правительственного законопроекта, ЛДПР будет настаивать на его корректировке и вносить соответствующие поправки, направленные на максимальное смягчение положений законопроекта для граждан. …мы будем до конца биться за сохранение действующей возрастной планки выхода на пенсию".

"Мы по-прежнему настаиваем на нецелесообразности принятия этого законопроекта в его нынешнем виде. Как минимум, категорически нельзя допустить вступление его в силу с 2019 года. Необходимо также отменить запрет на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Нужно учесть и тщательно проанализировать все негативные моменты, которых сейчас предостаточно", - уточнил парламентарий.

По его словам, законопроект в первом чтении фракция ЛДПР не поддержит. "Но мы в то же время понимаем, что ресурсов оппозиции не хватает для блокирования инициативы повышения возраста выхода на пенсию".

Похоже, что судьба законопроекта всё-таки будет решаться на улицах в протестных акциях населения.

Напомним, что на вчерашней внеочередной сессии Архангельского областного Собрания фракция ЛДПР голосовала против принятия пенсионной реформы.