По сто грамм за Telegram. Павел Дуров как современный рыцарь Ланселот

Эта новость какую уже неделю вызывает гнев и возмущение народных масс, а у меня до неё всё руки не доходили.

Власть решила заблокировать один из популярнейших интернет-ресурсов. Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда.



Собственно, примерно за то же самое у основателя этой соцсети уже отбирали «ВКонтакте». Выкупили или по беспределу, лично для меня не суть важно, ни там, ни там не присутствую. Мне интересен феномен их создателя – Павла Дурова. Человек не только сказочно поднялся на идее (не новой, но вовремя подхваченной и удачно адаптированной, нашедшей отечественного потребителя), его уже называют властителем дум современной молодёжи, примеривают на него кирасу лидера демократической оппозиции. Согласитесь, это не на залоговых аукционах (Абрамович) подниматься и даже не на перепродаже мобильников (Чичваркин).

И ладно бы только Россия! Помните, как в начал этого года чуть не взорвался Иран? Любопытно, что аналитики отмечают большую роль в «Персидской весне» нашего Павла Дурова, чей иранский сегмент Telegrama примерно 40 млн. человек (около половины населения страны). И власти той страны чисто по-мусульмански стали блокировать соцсети, вместо того, чтобы прислушаться к требованиям протестующих. И мы пошли тем же путём… и кто мы после этого?!

Да, Паша странен. Вот банальный пример - в 2012 году в СМИ долго и вкусно обсасывался случай, когда топ-менеджеры «ВКонтакте» во главе с Дуровым бросали самолётики с прикреплёнными к ним 5000-рублёвыми купюрами из окна центрального офиса компании в Санкт-Петербурге. Вскоре под окнами собралась толпа, которая устроила драку за эти деньги. Позже Павел объяснил, что своим поступком хотел создать праздничную атмосферу в День города. При этом очевидцы рассказывали, что владелец социальной сети наблюдал за происходящим под его окнами с нескрываемым презрением к народным массам.

Но когда молодой человек в двадцать с чем-то становится миллиардером, когда в интернет-местечко, придуманное им, заходят миллионы (да не просто заходят, а фактически живут), когда понимаешь, что стоит им свистнуть и покатится… тут надо иметь железную психику. А она не у каждого такая. Наверное, многие помнят ваучерный фонд «Гермес-Союз». Я сам в него отнёс свой ваучер и благополучно о нём забыл, так как никогда не верил в халяву. Так вот, его тогдашний владелец (фамилию за давностью лет не припомню) натурально спятил от свалившегося на него богатства и влияния и стал заявлять, что он новый мессия, веря в это стопроцентно, пытался что-то там политическое строить. А ведь Паша Дуров даже в депутаты не заявлялся, ему без надобности. За что только гнобят парня?

А теперь цифры. 64 % россиян, пользователей интернета, заявляют, что им этот Telegram на дух не нужен (как мне, например). По данным ВЦИОМ, интернетом пользуются 78% россиян. Нехитрые арифметические подсчёты… это какой же соблазн взять всё под контроль! По одной лишь теории вероятности среди этих десятков миллионов (речь идёт только о живущих в России) обязательно найдётся сотня-другая, которая не прочь что-нибудь взорвать по религиозным или политическим причинам, а то и просто из хулиганских побуждений. Поймать таких за руку просто нереально… так хоть жизнь немного усложнить. Это я хочу понять логику Роскомнадзора.

По-моему, Паша развлекается. Например, призвал своих сторонников пускать в знак протеста против произвола властей бумажные самолётики. Лично у меня прямая ассоциация с бумажными журавликами из детства, которые моё поколение клеило для японской девочки, умиравшей от лучевой болезни. То есть, дело благородное, невинное и никакой политической подоплёки. С другой стороны, налицо акт пассивного сопротивления, которое в определённый момент может перейти в активную фазу.

Бумажные самолётики несанкционированно вылетают из окон. Из любых. Что теперь будет блокировать Роскомнадзор – бумагу или окна? Если не будет, то фактически признает своё поражение. И так Паша Дуров практически неуязвим. Со своими деньжищами, виртуальным бизнесом и свободой передвигаться по всему миру… просто страшный сон Юрия Андропова. К тому же этот гений, как многие из его породы, по-моему, одинок – ни семьи, ни детей. Вообще ни за что не прихватишь. Ему даже не надо на улицу никого призывать выходить, миллионы самолётиков будут тешить его распухшее эго.

-Нет, - сказал Павел Валерьевич Дуров,- мы пойдем другим путем! Власть будет нас ждать с Росгвардией на Тверской, а мы ее обманем. Мы будем в 19 час по моск. времени из окон бумажные самолетики пускать! Путину доложат, он охренеет от такого неожиданного креатива и велит Жарову оставить Telegram в покое! И может быть, даже сам, впав в растерянность, подаст в отставку. И так победим! Это не я придумал, а известный в прошлом политик Николай Травкин. Человек хоть и рабочий, но образованный, начитанный, он предрекает появление современного рыцаря Ланселота, с которым ни драконом, ни зенитками не справиться.

Вот было бы интересно, если бы через Telegram не террористы переписывались, а российские патриоты приглашали добровольцев идти воевать на Донбасс или за Сирию Башара Асада. А устроить сбор пожертвований на подарок Путину к инаугурации? По-моему, Дуров, не приложивший и мизинца к этим акциям, уже награждался бы в Кремле чем-нибудь первой степени.

Пока очень интересно наблюдать за сообщениями о том, что большого эффекта никакая блокировка не приносит. Так, у пяти-десяти процентов пользователей проблемы, у кого-то вибер подвис, зато полно инструкций по обходу препонов. Ещё американский чудила Илон Маск запустит спутник, как он обещал, с бесплатным на весь мир интернетом, и мы окончательно зайдём в информационный сумрак, где нас никакой власти не достать. Ввести в России северокорейский режим? Уверен, у власти духа не хватит… да и свои же дети из Майами не дадут.

Всё-так Паша Дуров – голова. Кто-нибудь будет оспаривать?

Леонид Черток