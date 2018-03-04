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Депутаты Архангельской области будут решать, разрешить ли народу избирать себе глав МО

Сегодня в канцелярию Архангельского областного Собрания депутатов поступил проект закона о возврате прямых выборов глав муниципальных образований Архангельской области. Авторы намерены уйти от назначения сити-менеджеров, ибо этот эксперимент далеко не везде себя оправдал.

Заместитель председателя Комитета по региональной политике и самоуправлению Юрий Шаров пояснил, что у авторов есть серьезные вопросы к этой неработающей системе, когда большие областные чиновники без мнения местных сообществ рассаживают своих министров, чиновников и друзей на хлебные посты.

В качестве примера пассионарный парламентарий приводит Онежский район, где назначение районного главы встретило жесткое сопротивление со стороны местных депутатов. Последнее - это ситуация в Вельске, где районные власти сами же устроили политический кризис, отголоски которого долетели до Москвы.

Отметим, что за возвращение прямых выборов глав МО высказался и спикер регионального парламента Виктор Новожилов. Впрочем, в его трактовке каждый отдельный случай требует особого разбирательства.

В свое очередь наблюдатели считают, что здесь действует своеобразная рулетка – повезет или не повезет населению с назначенным главой.

Новый законопроект может быть рассмотрен уже на майской сессии.

18 апрель 16:55 | : Политика

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