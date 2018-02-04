Трамп, неспортивно! Ждать ли России американских болельщиков на ЧМ-2018?

Как выяснилось, на прошлой неделе мы слишком легковесно подошли к новым американским санкциям. Никого из перечисленных не жалко. Ничуть – это я писал в Итогах. Действительно, кого жалеть, если в списке том одни чиновники да богатеи из первой двадцатки, пощипывающие травку на кремлёвских лужайках.

Вексельберг, Дерипаска… по идее, если им ограничат бизнес на Западе, это только в плюс России. Все заработанные ими нефтедоллары будут оставаться на внутреннем рынке России, то есть, работать на отечественную экономику. Говорун не купит себе ещё одну квартиру в Майами… да это просто праздник какой-то! По-любому минус чиновничьей коррупции, о чём мечтает даже президент.

О, эта обывательская наивность. Продувной Дерипаска (не путать с Пробитым) тут же заявил о дефолте всей своей бизнес-империи. Начали считать: мама-дорогая - это же тысячи людей на улице, без средств к существованию. Падение курса рубля на мировых биржевых площадках и, как следствие, пикирование рубля – вот тебе, чёртова бабушка, и чёрный понедельник. Туроператоры воют – зарубежные контрагенты не дают подтверждения заказанным турам – они вот-вот вверх взлетят. Опять потирают руки Крым да Сочи, а ведь мы в прошлом году клялись, что больше туда ни ногой.

Мало того, коварные америкосы решили ударить в российскую болевую точку – в спорт. И ведь не в кёрлинг, не в пинг-понг, а в любимый народом футбол. В нашу гордость, где нам впервые в истории (и по замесу в последний) доверили на своей территории провести мировой чемпионат.

«Британским и американским футбольным болельщикам рекомендовано воздержаться от поездки на чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Белом доме пояснили, что представители британских и американских диппредставительств в РФ не смогут в обычном режиме помогать своим согражданам, после того как часть дипломатов была выслана российскими властями из-за дела Скрипаля». А там и австралийским болельщикам посоветовали трижды подумать перед тем, как паковать чемоданы в Москву.



Вот жуки (но не Beatles). Ведь знают – запрети своим (свободным людям свободных стран) куда-нибудь ехать, они назло попрутся. Да и запретить нельзя, конституция не позволит. Другое дело трижды подумать. Представляете, что эти пивные мужики себе нагоняют! Всё по-хитрому: поклонникам футбола, которые всё-таки приедут в Россию, но заболеют или получат травмы и будут нуждаться в срочной отправке домой, консульская помощь во время чемпионата не гарантируется. А уж всем известно, как эти англоязычные надеются на помощь своих стран в случае чего. Сейчас им вдобавок расскажут про эпидемии в России, про наши лестницы, на которых неуклюжие иностранцы ломают ноги, ещё и «Броненосец Потёмкин» покажут. Плюс оперативная помощь гражданам Великобритании и США не гарантируется и в случае террористических угроз во время ЧМ. Ну, это вообще…



В итоге российский бюджет не досчитается… сколько-то там миллионов в иностранной валюте, а россияне будут чувствовать себя незаслуженно оплеванными – из-за какого-то конторского перебежчика нас всех наказывают. Для справки, летом к нам собирались приехать не менее десяти тысяч англичан (а всего британцами уже куплено более 30 000 билетов), которые на подобных выездах денег не считают и гуляют на все. Американцев поменьше - США в финальную часть нынешнего мундиаля не пробились, но и там за последние тридцать лет появились настоящие фанаты soccer (европейский футбол), которым всё равно, кто играет, лишь бы поорать, поматериться да подудеть.

И тут воленс-неволенс мне вспоминается история с бойкотом московской Олимпиады-80.

Тоже, кстати, тёмная история. Официальная версия, которую нам тогда представили – из-за ввода ограниченного контингента советских войск на территорию Афганистана. И уже в перестройку появилась вторая – якобы русские подкупили членов МОК чёрной икрой (бочками заносили?!) и шубами из натурального меха. А что, могли, спорт тогда был в приоритете внешней политики. Однако реальность не настолько коррупционна. Москва изначально была единственным городом-претендентом на проведение XXII летних игр. Однако за несколько часов до окончания приема заявок, 31 марта 1974 года, в канцелярию МОК в Лозанне пришла телеграмма из США - копия заявки от Лос-Анджелеса. Сама заявка тем временем находилась в самолете, пересекающем Атлантику.

Ну, и какие в такой ситуации шубы с икрой? Собственно, заявка от Л-А нужна была только для того, чтобы был технический претендент на случай какого-либо форс-мажора, отношения между Москвой и Вашингтоном на тот момент были чики-пуки, вместе в космос собирались. Результат голосования был 39-22… кто же знал тогда, что история так повернётся.

Но случилось как случилось. 27 декабря 1979 года спецназ КГБ и ГРУ штурмом взял дворец главы Афганистана Хафизуллы Амина. На следующий день в Кабул начали прибывать первые советские военные подразделения. 1 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли вопрос об «обвинительном заключении» в отношении СССР. 3 января генеральный секретарь НОК США Дональд Миллер заявил: «Олимпийские игры - не игрушка в противостоянии Запада и Востока». Таким образом можно заключить, что кулуарные консультации о возможности бойкота шли полным ходом. 4 января президент США Джимми Картер выступил с инициативой бойкота московской Олимпиады. Американцев поддержали Великобритания и Канада… ну и покатило. Зимой 80-го советская олимпийская сборная всё-таки приехала на зимнюю Олимпиаду в Лейк-Плэсид, где произошёл конфуз – нашу «красную машину» вынесли в финале американские хоккеисты, которых собирали по университетским командам. Обида советской стороны была настолько явной, что на закрытии Московской Олимпиады, которое все запомнили по плачущему Мишке, был демонстративно и вопиюще нарушен священный ритуал - не была проведена передача флага организаторам следующей Олимпиады и не был исполнен гимн США - страны, принимающей следующую Олимпиаду. С чего, в общем-то, и начался уже наш бойкот летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.



Я сейчас пытаюсь вспомнить, испортил ли неприезд ряда ведущих спортивных сборных тот олимпийский праздник. Нет, не испортил… к тому же ряд их спортсменов просто положил с прибором на мнение своих правительств – выступили под нейтральным олимпийским флагом.

А уж игнор со стороны их болельщиков (что очень вряд ли)… как-нибудь переживём.

Леонид Черток