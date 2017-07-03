Вадим Потомский: "Куда я уйду... я же с Путиным!". Заблуждения монархического коммуниста

Глава Орловской области Вадим Потомский гневно опроверг появившиеся в СМИ слухи о своей отставке, которая якобы вот-вот произойдет в формате осенней ротации губернаторских кадров.

В качестве подтверждения устойчивости своего положения он привел довод, что в данный момент находится в Ашхабаде вместе с президентом Путиным (официальный визит).

На что наблюдатели лишь иронично хмыкают, вспоминая, как глава нашего государства горазд на кадровые сюрпризы.

Напомним, что Потомский относится к редкой в наше время популяции губернаторов-коммунистов. При этом испытывает симпатии к… самодержавию, что открыто высказал в прямом эфире на открытии памятника Ивану Грозному.

Последнее, по мнению ряда экспертов, могло стать поводом для размена Потоцкого на другого губернатора-коммуниста между КПРФ и кремлёвской администрацией.

Отметим также, что в СМИ появилась информация о скорой отставке главы Республики Коми Сергея Гапликова, который за недолгий срок своего правления (после ареста Гайзера) успел скопить на себя «коррупционную папку».

Всего по интернету ходят 60 фамилий глав регионов, в отношении будущего которых ничего нельзя гарантировать.

К неприкасаемым же относятся (список РИА «Новости»): глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, глава Воронежской области Алексей Гордеев, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернаторы Белгородской и Калужской областей Евгений Савченко и Анатолий Артамонов.

