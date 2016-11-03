К Арктическому форуму в Архангельске: Свобода от корыстных расчетов частных интересов

Читаю первый номер журнала с длинным названием «Известия городского общего управления и врачебно-санитарное дело в Архангельской губернии», вышедший в ноябре 1911 года аж на 158-ти страницах. И опять впадаю в состояние дежа вю. Будто не век минул, дни пролетели. И события, явления, описанные сто лет назад, происходят здесь и сейчас.
Начинается журнал статьёй «Задачи городского самоуправления». Автор с псевдонимом В.Т-CKIЙ в преамбуле пишет: «Наше отечество позже других стран вступило на путь мирового прогресса. После падения крепостного права Россия ближе подошла к Западной Европе, и на фоне нашей общественной жизни стали появляться новые факты, напоминающие собой европейскую действительность».
В ритмах лихого казачка "подходит" Россия к Европе, то, наступая с переплясами, и тут же отскакивает вприсядку с выбрасыванием ног и опорой на собственные руки. Долог этот танец.
Обозначив вектор (европейский) развития местного самоуправления, автор довольно-таки смело для тех лет «свирепого самодержавия» указывает на главную причину российской отсталости: «Однако, полному развитию городской жизни мешает одно крупное препятствие, уничтоженное на Западе почти сто лет тому назад; этим препятствием было отсутствие той свободы, без которой не мыслима общественная самодеятельность и предприимчивость, необходимая для процветания и прогресса городской жизни».
Сто лет до 1911 года, плюс столько же после 1917–го – препятствие в два века преодолеть лихим броском не удалось. Что ж, глаза бояться – руки делают. Задачи понятны, не отличаются они от обозначенных г-ном В.Т-CKIМ: «Перед городскими общественными управлениями встают с каждым днё всё новые и новые задачи; открываются целые области городского хозяйства, к которым городские думы почти не прикладывали своих рук, в сравнении с теми, что делают на Западе; городская санитария, удобные и дешёвые способы передвижения, жилищный вопрос, удешевление продовольственных продуктов, организация труда, украшение внешности городов и т.д.».
Знакомый перечень забот. На помощь в их решении нацелена организация самостоятельного и самое главное - независимого журнала. Вот как об этом говорит автор: «Важной чертой в специальной городской печати является то, что она издаётся не отдельными лицами, а самими общественными управлениями. При такой повестке дела эти журналы сохраняют свою самостоятельность и свободу от корыстных расчётов частных интересов».
В настенную рамку, на стены кабинетов современных государевых мужей и главных редакторов СМИ в качестве девиза, руководства к действию просятся последние слова: «свобода от корыстных расчётов частных интересов».
С другой стороны, и пресса не всесильна, самим надо решать «наш городской вопрос», поскольку отмечает автор: «Основные причины городских неустройств лежат глубоко в общеправовых условиях жизни. И подъём в членах городских самоуправлений сознательности и самодеятельности, отчётливая постановка ими практических задач являются только первым шагом к разрешению основных вопросов».
На ином витке спирали времени те же вопросы и поиск путей их разрешения.
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В 1911 году проводились мероприятия по случаю 200-летия со дня рождения М.В.Ломоносова. О некоторых говорится в статье гласного (члена) Архангельской городской думы С.Александрова «Увековечение памяти М.В.Ломоносова его родиной». В их числе: открытие на собранные пожертвования школ и училищ, установление стипендий для детей из малоимущих семей и даже «устроение в 1897 году Холмогорским кружком трезвости в г.Холмогорах безплатной читальни им.М.В.Ломоносова. Читальня эта передана в 1902 году в ведение уездного попечительства о народной трезвости».
Отметилось и Архангельское городское общество трезвости, внёсшее в план ноябрьских 1911 года юбилейных торжеств предложение «отслужить панихиду (по Ломоносову) и устроить безплатный обед для бедных а вечером в народной аудитории и ещё в нескольких пунктах организовать народное чтение с раздачею брошюр и картин».
Заботились тогда о пьяницах, в кружки и общества собирали. В наши дни этот опыт не грех использовать.
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В журнале опубликован доклад О.А.Потапова «К 50-летию взаимного страхования». Любопытно его начало: «Необходимость возмещения пожарных убытков путём страхования сознавалась людьми 800 лет тому назад. Ещё в XII веке в Исландии группы самостоятельных горожан образовали союзы для общественного несения убытков от пожаров».
В России зачатки страхования зародились в конце XVIII – начале XIX веков в уродливой форме акционерных обществ. В 1861 году царским указом введён институт обществ взаимного страхования, взамен «существующих грабящих акционерных».
Что ныне? ОАО РОСГОСТРАХ, ОАО ИНГОССТРАХ и другие акционерные «страхи».
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Привлёк внимание один показатель, приведённый в статье В.Покровского «Начальное народное образование в г.Архангельске» - стоимость обучения (для казны) одного учащегося в год по городам России: Москва – 43,1 руб., Одесса – 42, 5 руб., Архангельск – 30,7 руб.
Разные «стартовые условия» существовали тогда для школяров. И ныне огромен «разбег» в бюджетном обеспечении среднестатистической души населения в едином (на словах) социально-экономическом пространстве.
Жируют за чужой счёт административные центры, прибравшие заработанные в иных весях налоговый и банковский капиталы, гордятся в телеящиках немногочисленные губернаторы как своей заслугой, относительно высоким уровнем жизни подданных, достигнутым за счёт добычи нефти и газа из вроде бы общенациональных недр. Разделение труда сложилось в России: одни складывают и умножают, другие – отнимают и делят. Множество форм имеет неравенство, «бунтами безсмысленными и безпощадными» карается иногда. И воскрешается вновь. Как в рекламе мерзкой: «Газпром – национальное достояние». Так и хочется запустить в т.в. харю башмаком. Не поможет, проявления цинизма этим актом отчаянного вандализма не перешибёшь.
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Ещё одна проблема обозначена в журнале, сто лет этой «бороде» уже исполнилось.
В 1911 году в Архангельской городской Думе рассматривался «Железнодорожный вопрос». Выдержка из пресс-релиза: «Представители городских интересов понимают, что с улучшением порта должны быть приняты меры к достаточному обеспечению грузами, другими словами, к проведению подъездных путей к порту…При выяснении направления, в котором должны быть подведены подъездные пути к Архангельску, приходится прежде всего обратиться к направлению на восток и юго-восток от Архангельска; от Урала к ухтинскому нефтеносному району; по пути она пересекает реки: Печору, Ижму, Ухту. От ухтинского нефтеносного района она идёт к Архангельску, пересекая притоки р.Вычегды, реку Мезень с притоками и р.Пинегу».
Длина дороги, вместе с ветвью на Обь должна составить около 1500 вёрст. Оценочная стоимость 99 млн. тех рублей.
Проект этот впервые обсуждался и одобрен в 1909 году «Обществом изучения Русского Севера» при участии представителей архангельского и вологодского городских самоуправлений, архангельского биржевого комитета и других местных торгово-промышленных организаций. В Петербурге вышла «Записка о Беломорско-Уральской железной дороге».
В номере 16 за 1911 года «Известий Архангельского общества изучения Русского Севера» помещено мнение полярного исследователя В.А.Русанова, выступившего против этого проекта, «как излишнего», он ратовал за проект Северного морского пути из Западной Европы в Сибирь. Других серьёзных оппонентов у проекта ж.д., сулящего огромные финансово-экономические прибыли, не оказалось. Лишь время встало на его пути.
В 30–е годы прошлого века проект «Белкомур» (Белое море – Коми – Урал) достали из сундука… И отложили.
В 1995 году повторили попытку и даже организовали в 1996 году ОАО «Белкомур». В ноябре 1998 забит символический серебряный костыль Белкомура и даже построено несколько километров дороги вблизи Карпогор и Вендинги. Финансовый кризис заморозил строительство.
3 сентября 2015 года в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай достигнута договорённость между РФ и КНР о совместной реализации проекта "Белкомур". И вновь кризис.
Смеются над несмышлёными потомками на том свете авторы сулящей баснословные выгоды идеи? Или плачут?
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Впрочем, из прошлого с его «грехами» все мы родом. В обзоре журнала «Муниципальная жизнь России» приведены многочисленные сообщения корреспондентов о фактах чиновничьего произвола, бюрократизма и волокиты.
Пример из Омска: городской голова пишет особое отношение бухгалтеру управы о необходимости составления годовой сметы. Бухгалтер строчит отношение к члену правления с просьбой предоставить необходимые материалы. Член управы пишет отношения в отделы и столы. Те пишут бухгалтеру. «Переводится масса бумаги, перьев и чернил». Смета не составлена. Увы, до боли знакомо. Ничто не ново.
В том числе и недовольство властей журналистами, предающими гласности «маленькие недостатки механизма», - термин из того времени. Пример «оттуда»: Кисловодский городской голова Фоллендор в отместку за критику распорядился убрать из думского зала корреспондентский стол. В ответ на очередное заседание думы представители печати явились с музыкальными пюпитрами. Смелость проявили.
Есть отчаянные храбрецы и в наши дни. Разоблачают они коррупционеров, невзирая на ро-лица обличают недостатки, рискуют, живут и, увы, даже гибнут. И рядом с ними прозябают иные,осторожные, "если кто-то, кое-где у нас порой" строчат и спущенным свыше девизом руководствуются: "О...хорошо, или ничего". Огромен перечень лиц, институтов и явлений за предлогом "О".
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Кругами шастает российская история. Всё повторяется. Грешат, каются и смеются люди. Бегут по кругу, кусая себя за хвост, сужается круг, уменьшается хвостик.
Александр Чашев