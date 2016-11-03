Где всплывет Мизулина? Из "Справедливой России" разбегаются ее видные члены

Один из известнейших членов «Справедливой России» Елена Мизулина покинула ряды этой партии.
Об этом она довольно сухо сообщила на своей страничке в твиттере - Я приняла решение о выходе из партии «Справедливая Россия». Соответствующее заявление в региональное отделение «СР» было направлено сегодня.
Причины своего решения сенатор от Омской области не сообщает, однако…
В последнее время, особенно после фиаско на осенних парламентских выборах, партию эсеров все чаще стали покидать ее члены, наиболее заметные на публичном политическом поле. Так, недавно сложил с себя полномочия руководителя московского отделения партии Александр Агеев, объяснив свое решение тем, что руководство партии ставит договоренности с властями выше интересов избирателей.
Еще в прошлом созыве обструкции подверглись Геннадий и Дмитрий Гудковы, Илья Пономарев.
Архангельское региональное отделение «Справедливой России» также отметилось кадровыми скандалами, прошедшим летом был исключен из фракции местного областного собрания депутат Юрий Шаров, «посмевший» высказывать собственное мнение, расходящееся с мнением регионального лидера, в нынешнем созыве вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой.
Напомним, что Мизулиной не впервой менять партийные ряды… до этого она успела побывать в «Яблоке» и «Союзе правых сил». За годы работы в законодательных органах отметилась рядом весьма странных инициатив, как-то, законодательно разрешить гражданам РФ вести половую жизнь с 18-ти лет, но не ранее.