Федеральные итоги 2016 года - "Здравствуйте, это я, ваш Путин" (Президент, экономика, аресты)

«Мы говорим Россия – подразумеваем Путин», и наоборот. Так уже было при проклятом царизме, когда тот, кто в Кремле, идеально хороший и всех любит… но вот зловредные бояре-раздолбаи жить народу не дают. Как вы помните, всё кончилось почти бескровной революцией, но очень кровавой Гражданской войной. Нет уж, не дай бог…
Как-то прицепилось к языку, что президента у нас поддерживают 86 %. Цифра периодически колеблется, но уже следующий опрос общественного мнения возвращает её на место. Так солидней. А то, что голосуют меньше, то по лености своей. Дрянь-народец (это я сказал, не президент).
Читаю Итоги прошлого 2015 года… блин, рейтинги-рейтинги-рейтинги, Сирия-Сирия-Сирия. Как будто ничего не происходило, полный политический анабиоз – Запад нас не любит, Восток иронично присматривается, Китай, как отдельное географическое направление, безмолвствует в ожидании какого-нибудь опрометчивого хода. И хорошо, и пусть… лишь бы хуже не было. Много хуже…
…а по чуть-чуть хуже уже есть - я сужу по семейному бюджету. Не знаю, что там санкции в отечественной экономике оживляют, а нам стандартный летний отдых в скромной Турции обошёлся в рублёвом выражении, как когда-то Бали. Всё из-за внешней политики, что понятно без всякой аналитики. А политику эту у нас вершит исключительно президент. Так откуда такая любовь, такая верность, такие рейтинги?
Просто народ сравнивает, как жили до Путина. Да, что-то строили, открывали, запускали, засеивали, побеждали… страной гордились. Но основная масса населения жила от получки до получки, от пенсии до пенсии, мечтая о новом телевизоре, но почти никогда о собственных Жигулях. С приходом Владимира Владимировича чудесным образом начали расти нефтяные цены. Везунчик - что там говорить. Народ стал обогащаться… ну, не весь, конечно, в основном друзья по спорту-службе, но и остальным копеечка перепадает. Для меня, например, 90-е были самыми плодотворными в творческом плане, но для многих они связаны исключительно с «кастрюльными бунтами». И эти многие безмерно благодарны Путину, что отблеск его везучести отразился на их холодильнике. Вот вам и рейтинги…
Путин имеет талант не оставлять за спиной врагов… или вовремя выпихивать их в Лондон. Он настолько виртуозно зачистил политическое поле вокруг себя, что серьёзных конкурентов не наблюдается даже в долгосрочной перспективе. Самый-самый к выборам 2018 года - Навальный - ну не смех ли. Которого теперь не посадят, даже если докажут, что он Киров-лес воровал вагонами. Народ, конечно, этих тонкостей не догоняет, зато чувствует – круче Путина нет. Самые фейковые новости наше телевидение научилось подавать с голливудским изяществом.
А ещё наш народ научился эффективно выживать в предложенных условиях. Он не видит ничего необычного в том, что приходится платить за справку… или ходи за ней, стой в очередях неделями, выслушивай от чиновников «а мы не обязаны». Народ не видит ничего преступного в том, что с него тянут все - от гайца до врача поликлиники… ведь всем нужно жить. Кому повезёт, тот сам органично впишется в этот круговорот взяток в природе… и будет засыпать без угрызений. Да ещё будет посмеиваться над бесконечными обещаниями побороть коррупцию, идущими от таких толстых морд, что ни один диетолог не поможет. Народ привык, его пока всё устраивает.
И последнее – народу очень импонирует популярность Путина во всём мире. То, что его боятся (так говорят на различных ток-шоу), народ экстраполирует на себя, грозно супит брови, напрягает перед зеркалом хилые мускулы, мысленно грозя пиндосам мордобоем. При этом ему, народу, нравится, что Россия нигде не воюет. Ну, реально нигде. Только защищает свои интересы да с мировым терроризмом борется. Приезжает народ отдыхать в Крым, видит - российский флаг развивается на замусоренном ещё «укропами» пляже - и чувствует, что всё будет хорошо.
Больше мне добавить вроде бы и нечего.
Мой прогноз: Рейтинг Путина стоял, стоит и стоять будет. Если только… ой, не дай бог!
В прошлом году все прогнозировали ухудшение экономики. А я упорно верил в её улучшение. И выиграл. Вон, даже с Турцией помирились, а нефтяной баррель по чуть-чуть пополз вверх. Дефицита нет, очередей нет, бомжи на улицах всё те же? Говорил и говорю – экономика не в биржевых котировках, а в вашем портмоне и холодильнике.
Да, случаются неприятности. Вот НДФЛ хотят пустить по прогрессивной шкале, мол, пусть богатые тоже платят. Так сколько среди нас тех, кто миллионы получает официально, да ещё и декларирует? Только те, кто куда-то избран - такой может больше потерять, если будет утаивать. А так, у нас треть населения уже живёт за официальной чертой бедности. Конечно, не стоит заламывать руки – «скоро все умрём». Все мы прекрасно знаем, насколько наши люди любят светить реальные цифры дохода, по которым и составляются подобные рейтинги.
Мы все живём в ожидании чуда – что нефть опять вернётся к ста двадцати, а рубль рухнет ниже тридцати. Просто так, в один миг, без всяких на то предпосылок. Поэтому ничего не торопимся менять, прежде всего, собственную философию жизни. Ни мы, что внизу, ни те, наверху.
Впрочем, те, что сверху, постепенно стали нас подготавливать к худшему. Например, на днях вице-премьер по социалке Ольга Голодец объявила, что в России практически невозможно существовать на прожиточный минимум, устанавливаемый правительством, а реальный уровень бедности в стране выше статистического. «У нас сильно расходится оценка бедных статистическая и оценка по самоощущению людей. И, если, по статистической оценке, рост бедности составляет 15%, что уже очень плохо для нас, то самоощущение людей - оно гораздо хуже. И мне кажется, оно базируется на том, что реальные доходы и реальные зарплаты из-за "серого сектора" у нас отличаются от тех доходов и той зарплаты, которые мы принимаем в качестве средней и от которой мы считаем пособия, помощь и так далее».
И вот уже настоящие откровения – оказывается, год назад бедных в России было не 17,9 млн, как официально сообщалось, а минимум 22 млн человек. И большая часть из них - семьи с детьми.
Это у них игра в правду такая, мы тоже ей увлекались в доармейские времена. Правда, наши откровения больше касались амурных дел, а предел мечтаний – новые неберёзковские джинсы и обмыть в «Арагви».
Так на что надеемся?
По первому сценарию 2017 год будет точным повторением 2016-го. Ни шатко, ни валко… но и не на грани выживания. Баррель с рублём будут медленно колебаться вслед за тенденциями в политической конъюнктуре.
В следующем – уверенный рост. Здесь и междусобойчик у стран ОПЕК, и какие-нибудь локальные войны в нефтяных регионах, и дружба со стариной Трампом. Да просто откуда не возьмись… как когда-то получилось у известного везунчика Емели.
Зато в третьем – полная ж… . Резкое похолодание в экономике, финансы, цены, системные риски вырываются из-под контроля. Одна из возможных причин - дальнейшее укрепление доллара, скачки вниз цен на нефть и газ, финансовые инфекции. Другая - остывание, сжатие экономики, падение в ней "давления", как следствие великих холодов 2014 – 2016 гг.
И, наконец, четвёртый. Ослабление контроля государства за бизнесом, включение всех рыночных механизмов, рост инвестиций за счёт снижения агрессивности во внешней политике, стимулирование роста производства, избавление от амбициозных, но финансовоёмких и неприбыльных программ. Короче, либеральная экономика, но на другой основе, с другим опытом и без олигархии. Мечты? Такой сценарий действительно рассматривается Кремлём, есть у него свои локомотивы и толкачи. Но много и противников. Поэтому…
Мой прогноз: Я, конечно, за последний сценарий. Но по опыту жизненному скажу – у каждого сложится так, как сложится. Бывало, мы и во вполне благополучные годы лапу сосали, и гуляли в разгар всеобщего кризиса. Так что, только на себя, только на себя…
Год назад нас поразил арест Гайзера - вполне благополучного и легитимного (на взгляд со стороны) губернатора Коми. И был намёк – ждите продолжений. Тогда я спрогнозировал - Новые уголовные дела будут. Причём коснутся они именно глав регионов, ближний кремлёвский круг трогать остерегутся, убоявшись ножа в спину.
Действительно, ближний круг трогать остереглись, просто заменяли «по собственному желанию» (как было в Калининграде), или с почётом препровождали на другую, менее нервную работу. Зато гром среди ясного неба – арестован единственный либерал среди губернаторов, глава Кировской области Никита Белых. Совсем не бедный предприниматель попался со смешной для его уровня суммой – 400 тысяч евро. Это при том, что от полковника милиции КАМАЗами рубли вывозят… смех на палке.
И тогда я выдвинул свою версию. По ней Белых выполнял часть своей губернаторской работы, не самую приятную её часть. Известно, что дотационному региону иногда приходится «засылать» в Москву (конкретные адреса не называю). Именно наликом - потому что из центра они получают безналичными - иначе неинтересно. В подобной конфигурации как раз есть резон самому приехать в столицу, получить с тех, кто заинтересован «в режиме наибольшего благоприятствования», и самому доставить в конечный пункт, ибо твоё участие является гарантией твоей же карьеры.
Вот почему стреляный волк (ну, не воробей же?!) Белых бесстрашно берёт в руки деньги и пересчитывает, дабы не выглядеть некрасиво при следующей передаче. Вот почему он встречается с «инвестором» практически в открытую - так как знает, что силовики в курсе, куда и зачем пойдут эти деньги. Одного он не знает… что на него открыт сезон охоты, а неприкосновенность снята. О том, что все его коллеги-губернаторы ходят под колпаком и именно это является гарантией устойчивости властной вертикали, Никита Белых был в курсе, вне всякого сомнения.
Что сейчас с Белых? Сидит. Какие перспективы? Неизвестно, все вдруг замолчали, и соратники, и неприятели. Может быть потому, что более жирный сом в сетях запутался?
Арест министра экономического развития Улюкаева – как гром среди ясного неба. Сразу по двум причинам. Слабовольный интеллигент, о чем говорит его пухлая внешность, решил шантажировать крокодилообразного Сечина. Даже не его самого… а могучее российское государство в лице Роснефти… чистое самоубийство. И второе, ничтожность суммы в 2 миллиона при такой сделке, как приобретение республикообразующей нефтяной компании, коей безоговорочно является «Башнефть». Всё тем же старым дедовским способом – налик в дипломате, хотя, казалось бы, именно главе МЭРа по должности положено разрабатывать на коррупционном поле новые «технологии». Ну, и пошли пересуды – «кому это выгодно?».
С «Башнефтью» изначально всё было коррупционно. Сначала эта компания принадлежала экс-главе республики Муртазе Рахимову. Потом где-то наверху решили – а не до хрена ли будет?! Пытался ее прибрать к рукам олигарх Евтушенков (АФК «Система»), но чуть не посадили, а отстали только тогда, когда отступился. В итоге главными конкурентами на подковёрном аукционе стали Лукойл и Роснефть, а среди заинтересованных болельщиков замелькали люди из правительства (Шувалов, Дворкович…). Как раз те, кто относится к либеральному крылу российской власти, а Сечин, соответственно, к силовому. То есть, опять в экономику вторгается политика.
Ну и понеслась. Один за другим возникает компромат на двух Игорьков – то Шувалов в бизнес-классе государственного джета собачек перевозит, то Сечин на миллиардерской яхте новую жену выгуливает. Народ не удивляется, народ стебётся…
Как гласит молва, иногда прорывающаяся из-за кремлёвского забора, всё решила встреча Путина с Сечиным, где последний уболтал первого. При чём тут Улюкаев? Попал под горячий палец президента. Плюс хитрый политтехнологический ход – Роснефть продемонстрировала, что она такая же, как все, что и её могут рэкетировать распоясавшиеся либеральные министры. Ну, а Сечин, соответственно, из крутого кремлевского топ-менеджера превратился в простого директора госкорпорации, которого всяк обидеть норовит. А мы, конечно, так и поверили…
Но, как обычно, в этом деле есть теневая сторона. Мои московские источники давно докладывают – грозовые тучи сгустились над головой вице-премьера ВПК Дмитрия Рогозина из-за бардака в его хозяйстве, прежде всего, на космодроме «Восточный». И там не просто снимать, там сажать будут. Должны были ещё в ноябре, но столько арестов крутышей сразу психика российского обывателя может и не выдержать. Так что step by step…
Мой прогноз: Путин известный мастер позиционный игры, любитель системы сдержек и противовесов. После ареста Белыха и Улюкаева системные либералы совсем было расстроились… а он им бац компенсацию в лице нового премьера той же политической ориентации. Уже несколько лет все ждут реинкарнации Кудрина на ключевых позициях и, похоже, дождутся. А силовики пока покурят… невзатяг.
Леонид Черток