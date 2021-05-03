Самые важные герои в Dota 2 в июне 2021 года

В этой статье мы рассмотрим героев Dota 2, которых чаще всего будут выбирать на крупных турнирах, за которыми будут следить многие пользователи сайта https://dota-bet.com/ru/.
Дэвион, Рыцарь-дракон, возможно, уже снимался в своем собственном шоу Netflix, но во время Мейджора он снова оказался в центре внимания.
В то время как средняя линия была его любимым полем битвы, героя так же часто выводили на другие линии. Дополнительное здоровье и броня Dragon Blood означали, что он легко выдерживал более трудную полосу и был способен убить угрозу с его долгим Dragon Tail даже на первом уровне. Как только он достигнет шестого уровня, его форма Green Dragon позволит ему стать мобильной осадной машиной, которую трудно снять.
MinD_ContRoL Нигмы стал пионером сборки max Dragon Tail, полностью сосредоточившись на инициировании и получении четырехсекундного стана и Blink Dagger как можно раньше, что дало альтернативную сборку относительно нетворческому герою.
Среди высшего эшелона героев он, вероятно, получил наименьшее количество баффов в обновлении Mistwoods и, возможно, был нерфирован в некоторых аспектах. Тем не менее, бог войны сохраняется и является одним из самых выбираемых героев на DPC и Мейджоре.
Ультимейт Марса Arena of Blood – один из лучших навыков командного боя в игре, который улучшается благодаря его низкому кулдауну. Он даже может выступать в качестве защитной зоны в тяжелых ситуациях, поскольку блокирует дальние атаки героев за пределами кольца.
Кроме того, герой умудряется наносить такой большой урон даже из положения оффлайнера. Его природная танкистость, особенно против физического урона, позволяет ему обходиться более жадными предметами, такими как Desolator. В сочетании с его новым талантом 15-го уровня, который уменьшает время восстановления God’s Rebuke до шести, бог войны оправдывает свое имя как ужасающий бич на поле боя.
Даже после получения пяти прямых патчей, начиная с 7.28 b, популярность Волшебного Дракона почти не уменьшилась. Герой – отличный лайнер с высоким базовым уроном и отличной анимацией атаки, а также переходами в блестящую волну с боковым выступлением в качестве исполнителя побега уровня Гудини.
Puck может гибко вписываться в оффлайн и обе позиции поддержки, хотя средняя полоса, похоже, является домом для многих профессиональных команд. Witch Blade – это де-факто выбор в середине игры для Puck, что дает заклинателю еще одно измерение в качестве гибридного дилера урона. Профессионалы экспериментировали с физическим уроном Puck, создавая такие, как Desolator и Daedalus, или используя рискованную магическую сборку с Dagon —и обе сборки невероятно эффективны. Скипетр Аганима на этом герое обновляет Dream Coil, чтобы она могла пробить магический иммунитет, что делает ее еще более способным контроллером позже в игре.