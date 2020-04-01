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Вкусно, быстро и недорого. 5 лучших кафе Феодосии рядом с морем

Вся жизнь Феодосии, как и в любом курортном городе, сосредоточена на и вокруг набережной. С утра сюда стекаются желающие принять на пляжах солнечные ванны и поплавать в море, а вечером выходят прогуляться отдыхающие и местные жители. Здесь найдутся развлечения для любого возраста и вкуса. Дети с удовольствием покатаются на аттракционах, молодежь потанцует, меломаны послушают уличных музыкантов и сами подпоют, а любители морских прогулок отправятся бороздить просторы залива на катере.

Жизнь отдыхающих обычно довольно насыщенна: экскурсии, походы, купание и т. д. Надо все успеть и совсем не хочется терять время на приготовление пищи. Поэтому очень важно, чтобы рядом с местом отдыха было развито общественное питание, где можно хорошо и недорого подкрепиться.

В Феодосии масса кафе, ресторанов, пиццерий и столовых. Среди них есть те, которые отвечают сразу нескольким требованиям взыскательных туристов:

  • Располагаются рядом с набережной и пляжами.
  • Имеют широкий ассортимент блюд.
  • Готовят вкусно и сытно.
  • Есть детское меню.
  • Обслуживают быстро и вежливо.
  • Цены на питание приятно удивляют.

5 лучших и недорогих кафе в Феодосии

Столовая по–домашнему

Сеть «Столовых по–домашнему» сначала появилась в Алуште 2004 году и со временем распространилась на все крупные места отдыха.

В Феодосии таких столовых две:

  1. Первая расположена в 5 минутах ходьбы от набережной на проспекте Айвазовского, дом 9 и называется «Фазенда». Работает с мая по октябрь.
  2. Вторая находится на Галерейной улице, дом 7а, прямо напротив музея Грина. На втором этаже также есть детское кафе этой сети «Мадагаскар». Работает круглогодично.

В столовых есть все для организации питания, как и отдельных посетителей, так и для групп туристов:

  • широкий ассортимент закусок, салатов, первых и вторых блюд, десертов и выпечки;
  • диетическое питание, включающее разнообразные молочные продукты и каши;
  • детское меню с пирожными, мороженым, тортиками и соками;
  • ланч-боксы для заказов с доставкой;
  • комплексное питание для обслуживания туристических групп.

В каждой столовой есть основной зал, большая веранда и игровая комната для детей.
Ценник умеренный, но следует обратить внимание на то, что в некоторых пунктах меню цена указывается за все блюдо, а где-то (чаще всего в рыбных и мясных) за сто грамм.


Бистро «Аркадия»

В двух шагах от набережной на улице Галерейной, дом 1 находится бистро с хорошим ассортиментом блюд итальянской, китайской и европейской кухонь. В меню заведения есть:

  • пицца разных размеров и вкусов;
  • фастфуд: гамбургеры, чизбургеры, чикенбургеры, картофель-фри, наггетсы, роллы в лаваше и разнообразные соусы;
  • суши в различных вариантах и комбинациях;
  • китайская лапша «Удон»;
  • салаты, первые и вторые блюда традиционной европейской кухни;
  • рыбные и мясные блюда, приготовленные на огне;
  • кондитерские изделия.

Все эти блюда можно не только попробовать в самом бистро, но и заказать их доставку на дом или к месту отдыха. В зависимости от суммы заказа доставить еду могут не только быстро, но и бесплатно.


Диетическое кафе

 

Недалеко от кинотеатра «Украина» на улице Федько, дом 5 располагается диетическая столовая, которая с недавних пор была переименована в кафе.
Особенности заведения:

  • хороший ассортимент салатов, первых и вторых блюд;
  • чистота и быстрое обслуживание;
  • низкий ценник;
  • наличие бара;
  • круглогодичный режим работы.

Интерьер столовой скромен и прост. Но для тех, кому надо быстро, вкусно и недорого подкрепиться, «Диетическое кафе» – один из лучших вариантов в Феодосии.


Арт-кафе "Старый город"

На Галерейной улице, дом 9 напротив музея А. Грина располагается уютное круглогодичное кафе, в котором можно не только вкусно поесть за приемлемую цену, но и приятно провести время.

Кафе предлагает блюда европейской, китайской, японской и итальянской кухонь. Меню отличается большим выбором суши и разнообразием салатов. Также в кафе представлен широкий ассортимент разнообразных напитков: от коктейлей и свежевыжатых соков до фирменных чаев, которые можно попробовать только здесь.


Хинкальная "Иверия"

Это заведение, расположенное в нескольких минутах ходьбы от набережной на проспекте Айвазовского, дом 43, порадует всех любителей настоящей грузинской кухни.
Фирменное блюдо кафе – хинкали. Также здесь в широком ассортименте по умеренным ценам можно отведать:

  • первые блюда;
  • мясные и рыбные шашлыки;
  • салаты и соусы по-кавказски;
  • выпечку от хачапури до аджарули;
  • лимонад «Натахтари»;
  • настоящее грузинское вино;
  • чачу.

Хинкальная работает круглый год.


С началом курортного сезона в городе открывается множество летних столовых и кафе. Выбрав отдых в Феодосии, можно совершенно не беспокоиться о питании. Здесь каждый найдет заведение себе по вкусу. А сочетание морского, степного и горного воздуха и большое количество достопримечательностей запомнятся на всю жизнь.

 

29 апрель 12:52 | : Разное

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