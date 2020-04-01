Вкусно, быстро и недорого. 5 лучших кафе Феодосии рядом с морем

Вся жизнь Феодосии, как и в любом курортном городе, сосредоточена на и вокруг набережной. С утра сюда стекаются желающие принять на пляжах солнечные ванны и поплавать в море, а вечером выходят прогуляться отдыхающие и местные жители. Здесь найдутся развлечения для любого возраста и вкуса. Дети с удовольствием покатаются на аттракционах, молодежь потанцует, меломаны послушают уличных музыкантов и сами подпоют, а любители морских прогулок отправятся бороздить просторы залива на катере.
Жизнь отдыхающих обычно довольно насыщенна: экскурсии, походы, купание и т. д. Надо все успеть и совсем не хочется терять время на приготовление пищи. Поэтому очень важно, чтобы рядом с местом отдыха было развито общественное питание, где можно хорошо и недорого подкрепиться.
В Феодосии масса кафе, ресторанов, пиццерий и столовых. Среди них есть те, которые отвечают сразу нескольким требованиям взыскательных туристов:
5 лучших и недорогих кафе в Феодосии
Столовая по–домашнему
Сеть «Столовых по–домашнему» сначала появилась в Алуште 2004 году и со временем распространилась на все крупные места отдыха.
В Феодосии таких столовых две:
В столовых есть все для организации питания, как и отдельных посетителей, так и для групп туристов:
В каждой столовой есть основной зал, большая веранда и игровая комната для детей.
Ценник умеренный, но следует обратить внимание на то, что в некоторых пунктах меню цена указывается за все блюдо, а где-то (чаще всего в рыбных и мясных) за сто грамм.
Бистро «Аркадия»
В двух шагах от набережной на улице Галерейной, дом 1 находится бистро с хорошим ассортиментом блюд итальянской, китайской и европейской кухонь. В меню заведения есть:
Все эти блюда можно не только попробовать в самом бистро, но и заказать их доставку на дом или к месту отдыха. В зависимости от суммы заказа доставить еду могут не только быстро, но и бесплатно.
Диетическое кафе
Недалеко от кинотеатра «Украина» на улице Федько, дом 5 располагается диетическая столовая, которая с недавних пор была переименована в кафе.
Особенности заведения:
Интерьер столовой скромен и прост. Но для тех, кому надо быстро, вкусно и недорого подкрепиться, «Диетическое кафе» – один из лучших вариантов в Феодосии.
Арт-кафе "Старый город"
На Галерейной улице, дом 9 напротив музея А. Грина располагается уютное круглогодичное кафе, в котором можно не только вкусно поесть за приемлемую цену, но и приятно провести время.
Кафе предлагает блюда европейской, китайской, японской и итальянской кухонь. Меню отличается большим выбором суши и разнообразием салатов. Также в кафе представлен широкий ассортимент разнообразных напитков: от коктейлей и свежевыжатых соков до фирменных чаев, которые можно попробовать только здесь.
Хинкальная "Иверия"
Это заведение, расположенное в нескольких минутах ходьбы от набережной на проспекте Айвазовского, дом 43, порадует всех любителей настоящей грузинской кухни.
Фирменное блюдо кафе – хинкали. Также здесь в широком ассортименте по умеренным ценам можно отведать:
Хинкальная работает круглый год.
С началом курортного сезона в городе открывается множество летних столовых и кафе. Выбрав отдых в Феодосии, можно совершенно не беспокоиться о питании. Здесь каждый найдет заведение себе по вкусу. А сочетание морского, степного и горного воздуха и большое количество достопримечательностей запомнятся на всю жизнь.