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Правильный выбор межкомнатных дверей

В современном ремонте межкомнатные двери уже давно перестали быть просто способом изоляции помещений друг от друга, сейчас это одно из средств индивидуализации интерьера. Хорошо подобранные, качественные двери способны многократно подчеркнуть стиль помещения, придать дизайну законченный вид, и даже стать основным украшением дома. Поэтому так важно уделить их выбору особое внимание.

Во всем многообразии представленных на рынке видов и материалов выгодно выделяются двери из массива. Они обладают целым рядом преимуществ:

  1. Экологичность. Сейчас, когда вокруг почти все сделано из пластика, синтетики и искусственных материалов, становится очень актуальным хотя бы дома почувствовать себя ближе к природе;
  2. Долговечность. Дерево очень прочный и износоустойчивый материал. Возможность деформации в процессе использования дверей из массива сводится к нулю;
  3. Высокая звуко- и теплоизоляция. Двери из дерева плотные и тяжелые, что позволяет им качественно поглощать шум и не пропускать холод;
  4. Безопасность для здоровья. В силу природности материалов изготовления.

Чтобы все плюсы дверей из массива были сохранены, а цена при этом не зашкаливала, очень важно найти проверенного производителя и качественный бренд. 

Например, двери из массива ПМЦ от белорусского производителя "Итальянская Легенда" - это двери из высококачественного массива дуба, ольхи и сосны, без дополнительных примесей. Все сырье для производства привозится из экологически чистого района Белоруссии и  хранится с соблюдением всех норм.

Изготавливаются двери на итальянском и немецком оборудовании, в соответствии с современными стандартами производства уже свыше десяти лет. Весь процесс производства от заготовки древесины до упаковки и доставки конечному потребителю осуществляется на предприятии Белоруссии ПМЦ, что позволяет максимально оптимизировать ценовую политику.

При выборе дверей, необходимо по максимуму собрать информацию и отзывы о производителе еще до покупки. Изучить документы и сертификаты, которые обычно размещены на сайте продавца. Выяснить вопрос о гарантии. Уточнить процесс изготовления дверного полотна. Не нужно стесняться задавать любые интересующие вопросы. Порядочный и ответственный производитель не будет ничего скрывать, ведь это лишнее доказательство качества его изделий.

30 сентябрь 15:35 | : Разное

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