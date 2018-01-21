Жители северных районов Архангельской области получили ответы на свои вопросы о капремонте

Жители города Мезень и села Лешуконское получили исчерпывающие ответы на свои вопросы, касающиеся капитального ремонта жилого фонда, квитанций, льгот и прочего. Встречу с населением и личные консультации в райцентрах Мезенского и Лешуконского районов Архангельской области провели 14 и 15 марта директор Фонда капремонта Александр БАРАЕВ и начальник финансового отдела Юлия КУСТОВА.

14 МАРТА – МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН

Встреча с главой

С дороги – сразу встреча с главой района Надеждой Николаевной БОТЕВОЙ. Речь об объектах капремонта, о местных подрядчиках - специалистах, которые смогли бы взять на себя часть работ по деревянному жилфонду, о собираемости взносов за капремонт.

Глава призналась: подрядчики, взявшие объект, зачастую нанимают местных горе-работников. Это правда, - согласился директор Фонда, - как бы нам ни хотелось иметь постоянный контроль, в отдаленных районах это нереально сделать, так как инженеры отдела контроля могут бывать на объектах не чаще, чем раз в две недели. Поэтому нам необходимо понимание, что на территории есть люди, квалифицированные специалисты, способные выполнять работы. Плюс нам необходима помощь администрации, чтобы контроль за работами был постоянным. Практика показывает – где главы районов и поселений проверяют подрядчиков, там сложностей практически не возникает. Хотим лучшего результата добиваться – давайте работать вместе!

Важно отметить – и важно понимать руководителям муниципальных образований и поселений, - что подготовка жилого дома к капремонту – это обязанность органов МСУ и управляющих компаний. Так, захламленные чердаки и подвалы должны разгребать не рабочие подрядной организации, а те, кто занимается содержанием дома.

Осмотр объектов капремонта

Из кабинета главы – по объектам, где был и будет вестись капремонт. С учетом того, что световой день вот-вот закончится, успеть увидеть надо многое. Путь – на Каменку, где 4 дома ожидает капремонт фундаментов, еще на одном – мезенском – на пр.Советский, 90 будет поменяна крыша.

Осмотр объектов – совместно с главой МО «Каменское» Верой Васильевной ФЛОРИНСКОЙ. На одном объекте в Каменке работы уже ведутся, на другом – завезены материалы, работы начнутся в ближайшее время, два – обследуются, по одному дому у главы есть вопрос – его имеет смысл исключить из плана, поскольку там никто не живет, и включить другой дом, где собственникам реально нужен капремонт.

В доме на улице Молодежной, 8 полным ходом ведутся работы по капремонту фундамента. Здесь работает ООО «Архспецмонтаж».

На Лукинской, 29 эксперты компании «Регион – инвест» ведут обследование конструктивных элементов здания. Специалисты практически закончили экспертизу - осталось сделать расчеты.

Посмотрели кровлю на ул. Молодежной, 24, которая была выполнена в 2016 году. Поверхностный осмотр показал, что работы по кровле выполнены с хорошим качеством, а вот печные трубы вызвали вопрос – и по их состоянию будут заданы вопросы подрядчику ООО «Гранд – строй».

Всего по Мезенскому району Фонд капремонта Архангельской области ремонтирует 5 объектов, из которых два пока на обследовании.

«Исходя из визуального осмотра, дома, которые в настоящий момент на обследовании, находятся в неплохом состоянии, и мы полагаем, что они будут признаны ремонтно пригодными, и мы будем по ним работать, - комментирует директор Фонда капремонта Архангельской области Александр Викторович БАРАЕВ. - В отношении объектов в поселке Каменка работа по заключенным договорам идет, хотя мы предполагали, что подрядчики зайдут на объекты позднее. Ждем предложений от администрации муниципального образования в случае необходимости корректировки плана капитального ремонта».

Встреча с населением

Нашей поездке предшествовала работа с соцсетями и районной газетой «Север» – и это дало свой положительный эффект, в Мезени встречи с директором Фонда капремонта ждали. Забегая вперед, скажем, что, по оценке Надежды БОТЕВОЙ, в следующие встречи она готова пригласить глав поселений – уж больно нужная информация прозвучала… А главный редактор ИД «Север» Марина ПОТРОХОВА сказала, что им было бы очень интересно услышать практические моменты – как происходит работа по спецсчетам в других районах области, какую помощь оказывают управляющие компании и органы МСУ.

Александр БАРАЕВ в первой части выступал в режиме монолога-разъяснения – слишком много вопросов, которые волнуют собственников, требуют вдумчивого объяснения. В конце встречи люди признавались, что их вопросы после пояснений Александра Викторовича отпали сами собой.

В первую очередь, было сказано о низкой платежной дисциплине собственников в районе, между тем, от собираемости взносов напрямую зависит количество объектов и виды работ, которые попадут в план капремонта. Поэтому, чем меньше платит население – тем меньше жилья ремонтируется.

В Мезенском районе на спецсчете находятся всего 3 жилых дома, остальные – в т.н. «общем котле». Александр Бараев разъяснил преимущества спецсчета для собственников – так они сами могут принимать решения по видам проводимых работ, нанимать подрядчиков, контролировать весь процесс. При этом стоимость работ для владельцев спецсчетов – значительно ниже, чем если бы их проводить через все те процедуры, которыми ограничен региональный оператор. Кроме того, если собственники примут решение об увеличении взноса, они смогут заказывать не только определенные виды работ (сегодня за счет минимального взноса ремонтируются крыша, фундамент, фасад, подвалы, инженерные системы), но провести ремонт подъезда или благоустроить территорию. Кстати, в Архангельске более 40 домов собирают сумму значительно большую, чем минимальный взнос, - и тратят их на то, чтобы жизнь в их домах была достойной и комфортной.

«Капремонт – вы должны это понять – это не задача органов власти, это – задача собственников, - подчеркнул Александр Бараев. – И каждый собственник владеет всем, что есть в доме – коммуникациями, стенами, фундаментом, крышей, - и несет за все это ответственность. И все должны это осознавать и принимать соответствующие решения».

Что еще волновало собственников жилья в Мезени?

Льготы – какие существуют, и кто может на них претендовать (Подробно можно ознакомиться здесь: https://fond29.ru/tarification/).

Оплата квитанций - как это делать, не выходя из дома? Для этого существуют портал ГИС ЖКХ, Гогсуслуги и непосредственно сайт регионального оператора https://fond29.ru/.

Что делать, если квартира куплена с долгами за капремонт предыдущего собственника, в том числе – муниципального образования? Этот вопрос актуален для Мезени, где уже два года как нет МО «Мезенское» - его полномочия перешли МО «Мезенский муниципальный район» - вместе с долгами за муниципальное жилье. Людям пояснили, что долги все будут взысканы, поэтому нужно очень внимательно относиться к проверке финансовых документов при приобретении жилья. Что касается долгов МО – эта работа ведется Фондом через суд, и собственников она не затрагивает.

Пени. Платить обязательно, поскольку, если они начислены и подтверждены судом, «примирений» со стороны Фонда уже не будет – они были возможны ранее, до решения вопроса в судебной плоскости. Так что, если вы не оплачиваете пени, будьте готовы к тому, что с вас их рано или поздно взыщут.

Новое в законодательстве РФ. Теперь в законе прописано, что бюджет субъекта федерации берет на себя ответственность за то, что происходит с региональным оператором по капремонту. То есть Фонд капремонта обанкротить нельзя – закон это не позволит, следовательно, как заметил Бараев, «Фонд, кто бы что ни говорил, будет работать долго, очень долго, - пока собственники не осознают, что капремонт – это их обязанность».

Денежные средства регионального оператора серьезно защищены законом – они находятся в Газпромбанке, а тот, в свою очередь, входит в перечень кредитных организаций, уполномоченных работать с федеральными средствами.

Как правильно составить письменное обращение в Фонд, чтобы получить ответ? Обращения подаются в письменном виде или через сайт www.fond29.ru, где необходимо заполнить все поля и указать, в какой форме вы хотите получить ответ – по почте в конверте или по электронной почте. Для получения информации, касающейся финансов, нужно предоставить копию документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение в конкретном доме, или доверенность, которая уполномочивает вас выступать от имени других собственников.

Хорошо или плохо, если ваш дом признают аварийным? Плюс здесь один – вы перестанете платить за капремонт. Однако средства, уплаченные ранее собственниками в качестве минимального взноса за капремонт, им возвращены не будут – они пойдут в оплату работ по сносу дома. Действительность такова, что вас просто не смогут никуда расселить – потому что у органов МСУ по сути нет ни маневренного, ни резервного жилого фонда. Кроме того, обязанности по расселению у муниципалитета есть только перед муниципальным жильем. А вот если собственник – вы, то все дальнейшие проблемы на тему «где жить», станут вашими личными проблемами. Поэтому, уверен директор Фонда капремонта, стоит крепко подумать, имеет ли смысл идти на шаг по признанию аварийности дома. Чтобы самому не рубить сук, на котором сидишь.

Напомним, МКД может быть признан аварийным при свыше 70% износа конструктивных элементов – крыши, стен, фундамента. По сути, ваш дом для признания его «аварийности» должен разваливаться.

«Да, мы прекрасно видим состояние жилфонда в нашей области и понимаем, что большую часть его надо переводить в категорию аварийных. Потому что проводить капремонт таких домов экономически нецелесообразно – они находятся в ужасающем состоянии, и нам их не вытянуть, если не затратить туда космические денежные средства. Но мы также понимаем, что за этим следуют обязательства, регламентируемые различными правовыми актами о расселении людей из этого жилья и компенсации собственникам, в чем бюджеты МО очень сильно ограничены. Да, собственники могут потратить средства и заказать заключение специализированной организации, на основании которого комиссия признает дом аварийным. Но, я повторюсь, здесь есть одно большое «НО», - подчеркнул Александр БАРАЕВ. – Принимать решение о переводе дома в категорию аварийных надо, хорошо подумав, и надо понимать, что дом действительно в самом плохом состоянии – там уже ничего не сделать. Если речь идет только о каком-то одном конструктивном элементе, к которому необходимо приложить руки и свою инициативу, приняв решение о спецсчете и собрав деньги, жилье надо сохранять. Потому что жилье – это очень важный элемент нашей жизни. Без жилья – это уже совсем другая категория существования, и, я полагаю, что надо приложить все возможные усилия, чтобы жилье сохранять, поддерживать его в хорошем техническом состоянии. Принимать собственникам решение о признании дома аварийным – это рубить сук, на котором сидишь сам!»

Некоторое удивление у жителей Мезени вызвало то, что работы, например, по кровле и фундаментам, ведутся в холодное время года. Это нормальная практика, - ответил директор Фонда капремонта:

«Есть ограничения только по фасадам и по мягким кровлям, - но таких в вашем районе нет. Лето у нас быстро пролетает. И если работать только летом, то, с учетом логистики, будут проблемы с материалами и с их завозом, с людьми. Поэтому если есть возможность, мы работаем круглогодично».

В целом встреча с населением затянулась более чем на три часа – жители получили ответы на все интересующие их вопросы.

15 МАРТА - ЛЕШУКОНСКИЙ РАЙОН

День в Лешуконском выдался крайне неблагоприятным по погодным условиям для того, чтобы детально осмотреть дома, которые в этом году будут капитально ремонтироваться. Но метель – не метель, а мы побывали на своих объектах, к некоторым из которых даже не было тропинки, как у дома 23 на улице Новоселова. Нам он показался наполовину нежилым… И это вызвало вопросы – зачем тратить на него деньги, когда там люди живут не во всех квартирах?

На ул.Октябрьской, 25 разговорились с женщиной. Спросили, знает ли она, что в их доме будет проводиться капитальный ремонт фундамента? Она ответила, что в курсе, и что они очень ждут ремонта, потому что их дом «ведет».

Дом 15 на улице Победы поразил своей заброшенностью. По нашим подсчетам, здесь как минимум в половине квартир замерзшие окна и отсутствуют занавески, то есть людей проживает совсем немного.

В недоумении дожидались мы встречи с главой района Александром Юрьевичем МАРТЫНОВЫМ и главой поселения Алексеем Иосифовичем НОВИЦКИМ, которая была назначена на 16.00, чтобы прояснить ситуацию. К тому же были вопросы по собираемости платежей: здесь есть долги и за администрацией, и за собственниками (собираемость по МО составляет 85,9%, по собственникам – 68,8%, между тем, средняя собираемость по области – 93%).

Но много и положительного в Лешуконском районе – здесь 30% домов (из 345-ти) находятся на спецсчетах, а это самый лучший показатель по всей области. Плюс здесь очень высоко оценивают работу Управляющей компании ООО «ЭТАЛОН» именно по работе с собственниками.

По словам Александр Мартынова, за последние несколько лет порядка 50-ти домов в Лешуконском встали на новые сваи. И здесь большую роль играют ТОСы – их неравнодушные собственники приводят в порядок по 4-5 домов в год. 12 домов по федеральной программе несколько лет назад обновили крыши. В целом, руководство и района, и поселения старается делать все возможное, чтобы поддерживать жилфонд в более – менее приличном состоянии. Хотя невооруженным взглядом видно, как здесь все ветшает…

«Ради чего 4 млн рублей направлять на объекты, где никто не живет? – задал в начале встречи вопрос главе района директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ, пояснив, что у нас возникло недоумение и определенные сомнения в необходимости включения таких объектов в капремонт. – Может быть, есть другие дома, в которых живут люди, и которые нуждаются в капремонте?»

«Да, есть дома на замену, - согласился Александр Юрьевич. - Например, по ул.Новоселова, 22 «а», где нужно поменять свайное поле, крыша там заменена, а фасад сделаем своими силами».

«Свои сомнения по ряду объектов в Лешуконском мы проговорили с главой района и главой администрации МО Лешуконское, сомнения были развеяны – капремонт все-таки будет, - комментирует итоги встречи Александр БАРАЕВ. - С одной стороны, свою часть восстановления дома делаем мы, другую часть администрация берет на себя, чтобы привести дом в еще лучшее состояние - с ремонтом фасадов, с обустройством придомовой территории. Это так называемая синхронизация – капремонт и благоустройство придомовой территории. Эти два дома – Новоселова, 23 и Октябрьскую,25 мы оставляем в работе. По третьему дому, на ул.Победы, 15, у нас есть серьезные сомнения в необходимости капремонта в связи с тем, что многие квартиры не заселены, люди там не проживают. С нашей стороны есть предложение - и оно было администрацией поддержано, - что объект необходимо поменять. Деньги нужно вкладывать эффективно, а в данном случае эффективность денежных средств в том, чтобы услугу получило большее количество людей. Поэтому нужно брать дома, где заселенность составляет 100%, где во всех квартирах живут люди. И выполнив капитальный ремонт, мы улучшим состояние жилищных условий большему количеству людей. Вот на это, в первую очередь, нужно обращать внимание, и здесь с администрацией мы договорились, что неделю они берут на раздумья по предложению нового дома. И, я думаю, что мы в течение двух-трех месяцев должны выйти на новую аукционную процедуру и завершить ее, чтобы уже в летний период выполнить работы на уже новом, более правильном, с точки зрения ремонтных работ, объекте».

Встреча с населением МО Лешуконское

Несмотря на пургу, люди пришли, чтобы задать свои вопросы директору Фонда капремонта Архангельской области.

В Лешуконском порядка 345 многоквартирных жилых домов. В 2017 году Фонд капремонта не ремонтировал здесь дома, конкурсные процедуры не нашли своих подрядчиков. В настоящее время проводятся аукционы на ремонт фундаментов в 3 МКД.

Этот район бьёт показатели по активности собственников жилых помещений, которые переходят на спецсчета и сами определяют, какие ремонтные работы они будут проводить. Поэтому на встрече по большей части и были такие собственники – активные.

Александр БАРАЕВ еще раз проговорил алгоритм действий для тех, кто решил перейти из «котла» на спецсчет. Прежде всего, это

- провести общее собрания, где решение о переводе средств должно быть принято 2/3 голосов,

- определиться с кредитной организацией,

- уведомить Фонд капремонта.

Все денежные средства, находящиеся ранее в «котле», будут перечислены на новый счет, поэтому собственники ничего не теряют, а, напротив, приобретают.

Бараев подчеркнул, что УК «Эталон», которая работает в Лешуконском, всецело находится на стороне собственников, оказывая свои услуги по консультированию и проведению собраний, а также по дальнейшему сопровождению спецсчетников абсолютно безвозмездно.

Что делать, если вы не получили квитанцию за капремонт? У Фонда заключен договор с Почтой России, которая доставляет квитанцию по тому адресу, где зарегистрирован собственник. Если вы не получили платежный документ, - нужно обратиться, в первую очередь, в Почту России.

По каким критериям дома попадают в тот или иной трехлетний план капремонта? Сведения по домам подают УК, в сельских поселениях – органы МСУ. На основании поданных ими технических документов домам присваивается определенное количество баллов органами технического надзора. На балльность влияют год постройки, год последнего проведения капитального ремонта, износ конструктивных элементов, платежная дисциплина собственников.

Самый актуальный для всех МО – в том числе Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Коряжмы, Вельска – вопрос: почему дом, который построен в 40-50-60-хх годах попал в последнюю трехлетку – 2041 – 2043 гг? Потому что, когда верстался долгосрочный план капитального ремонта, во главу угла было поставлено именно то, как собственники начали оплачивать квитанции… С учетом того, что это происходило на волне недовольства и непонимания, «зачем вообще нужен капремонт и почему за своим домом следить должен я, а не государство???», многие дома месяцами не платили взносы. Как следствие – их отодвинули в конец очереди…

Впрочем, решение, как перенести ремонт дома на более ранний срок есть. Это делается через общее собрание собственников. Об этом можно прочитать здесь: https://fond29.ru/news/22022018-3/?sphrase_id=4741

«Несмотря на катастрофичные погодные условия, люди пришли, чтобы поговорить с нами. Очевидно, что есть заинтересованность в системе капитального ремонта, потому что отличается очень Лешуконский район от других муниципальных образований в части самостоятельной организации собственников, - комментирует итоги встречи директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. - Его можно ставить в пример всей нашей Архангельской области в части поучиться тому, как здесь администрация участвует в процессе, а работа управляющей компании вызывает только похвалу. Поэтому у людей есть конкретные вопросы по взносам за капремонт, по необходимости оплаты и по тому, как работать со спецсчетами. Этому в основном и было уделено внимание на встрече. Мы надеемся, что, во-первых, своими разъяснениями мы «подтолкнем» процесс перехода на спецсчета, увеличим сбор взносов, потому что есть по ряду собственников проблемы. Я убежден, что разъяснение и такие вот встречи с людьми - это одно из самых правильных и важных направлений нашей работы.

Если говорить в целом об итогах нашей поездки в Мезенский и Лешуконский районы, считаю, что мы достигли цели. Конечно, с точки зрения городских округов, встречи были не столь многочисленные, но, учитывая, как быстро распространяется информация в глубинке, нужно присутствие каждого человека помножить на 10. Мы говорим о том, что несколько десятков человек для города - это немного, но с точки зрения МО, где очень распространено общение людей и весь информационный поток разносится через разговор, мы надеемся, что эта информация разойдется широко. То, что мы постарались донести до большого количества собственников, они донесут до своих родных, соседей, друзей. Информация с этой встречи сработает, потому что ее не кто-то третий пытается объяснить, а сами сотрудники Фонда доносят ее напрямую до людей. Это более действенный и более доходчивый способ решить проблемы и вопросы, которые сегодня звучали. И мы в дальнейшем такие поездки в регионы будем продолжать».

P.S. Ближайшая поездка директора Фонда капремонта Архангельской области для встреч с населением намечена на 27 марта, это будет город Мирный.

Елена ЦАРЬКОВА