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В Архангельске раскрыто таинственное убийство на улице Кольская

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого за преступления против личности и собственности 31-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «д, и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений).

В июле 2009 года в медицинском учреждении скончался 51-летний житель областного центра, которого с переломами ребер и тупой закрытой травмой головы госпитализировали в марте 2009 года из подъезда жилого дома по улице Кольская в Северном округе города Архангельска. По факту причинения телесных повреждений потерпевшему следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым.

В результате надлежащего исполнения поручений заместителя Председателя СК России Клауса Александра Владимировича, данных на ранее состоявшихся оперативных совещаниях по вопросам раскрытия и расследования преступлений «прошлых лет»,  а также благодаря совместной планомерной и скрупулезной работе следователей третьего отдела по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов отдела криминалистки регионального Следственного управления, сотрудников уголовного розыска ОП №5 УМВД России по г.Архангельску, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, комплексом следственно-оперативных мероприятий установлена причастность к избиению ранее судимого жителя областного центра, которому на момент совершения преступления только исполнилось 18 лет.

Следствием установлено, что 14 марта 2009 года утром обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на тропинке у дома по улице Кольская в городе Архангельске, желая спровоцировать конфликт с ранее незнакомым мужчиной, демонстративно ударил того в плечо своим плечом, после чего стал его оскорблять. Прохожий, желая избежать конфликта, зашел в подъезд жилого дома, в котором его догнал обвиняемый. Действуя с особой жестокостью, обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары кулаками, ногами и твёрдым тупым предметом по голове и телу, после чего скрылся с места преступления.

 

В ходе допроса подследственный свою вину не признал.

 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.

05 апрель 11:24 | : Происшествия

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