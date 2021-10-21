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Жительница Архангельской области «поиграла» в депутата Рашкина

Авария произошла вечером 2 января в Череповецком р-не Вологодской области.

На 166 км федеральной автодороги А-114 39-летняя жительница Архангельской области за рулем «Хендэ Солярис» совершила наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, лось погиб. 

Напомним, с прошлого года главным истребителем лосей в России считается депутат-коммунист Валерий Рашкин. 

Чтобы избежать подобных происшествий, сотрудники Госавтоинспекции  рекомендуем водителям:

— быть предельно внимательными при движении по проезжей части, особенно в тех местах, где установлены предупреждающие дорожные знаки 1.27 «Дикие животные», а также лесополоса либо приближена к дороге, либо по обочине не вырублены кустарники, так как в таких местах животное может появиться внезапно;

— соблюдать скоростной режим, чтобы при возникновении опасности на проезжей части прибегнуть к экстренному торможению вплоть до полной остановки, а на опасных участках автодорог, где установлены дорожные знаки «Дикие животные», либо снижена видимость проезжей части, либо снижена видимость обочины, рекомендуем снижать допустимую скорость движения.

— быть предельно внимательными в ночное и сумеречное время, а также при сложных погодных условиях таких как туман, обильные осадки в виде дождя, яркое солнце навстречу движения транспорта, которое также может ослепить водителя.

— помнить, что, например, лоси — это стадные животные, поэтому если на проезжей части появился лось, не исключено появление еще нескольких.

07 январь 07:38 | : Происшествия

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