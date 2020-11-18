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В Архангельске задержана сладкая парочка, промышлявшая на ниве наркобизнеса

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в Исакогорском округе Архангельска задержаны подозреваемые в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ими оказались 30-летний мужчина и его 27-летняя сожительница.

Во время досмотра личных вещей подозреваемых оперативники обнаружили более десяти свёртков с порошкообразным веществом белого цвета. Проведённая специалистами Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области экспертиза подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотическим средством - производным от N-метилэфедрона общим весом свыше двух килограммов, что составляет порядка шести с половиной тысяч разовых доз.

По имеющимся данным, запрещённые вещества подозреваемые привезли из Московской области и намеревались сбыть путём оборудования тайников на территории Архангельска.

Ранее мужчина неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, женщина же к уголовной ответственности не привлекалась. Оба официально нигде не работали. В настоящее время в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным управлением УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.

06 апрель 12:42 | : Происшествия

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