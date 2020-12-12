Водителя «МАЗ Корнет» расстреляли на трассе М-8 за исполнительный лист

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 50–летнему индивидуальному предпринимателю- уроженцу Ростовской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.326 УК РФ (использование заведомо подложного государственного регистрационного знака в целях совершения преступления и его сокрытия).
Напомним, что 22 августа 2020 года в салоне автомобиля «МАЗ Корнет», припаркованного на обочине развилки автодороги «Долматово- Няндома» на трассе М8, обнаружено тело 47-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Указанное преступление, совершенное после специальной подготовки и в условиях неочевидности, удалось раскрыть в ходе следственно-оперативных действий, проведенных сотрудниками СКР вместе с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Архангельской области.
Следствие установило, что обвиняемый длительное время готовился к убийству, мотивом для совершения которого послужил проигранный в пользу потерпевшего гражданско- правовой спор и исполнительный лист, на основании которого обвиняемый должен был освободить объект недвижимости. Испытывая личную неприязнь к потерпевшему, с целью его убийства, обвиняемый незаконно приобрел охотничье одноствольное многозарядное ружье итальянского производства, приискал автомобиль и приготовил два заведомо подложных государственных знака от другого транспортного средства. 21 августа 2020 года он проследовал на автомобиле от города Няндома за потерпевшим, передвигавшемся по трассе на автомобиле «МАЗ Корнет». Во время остановки грузового автомобиля в районе вышеуказанной развилки он произвел 5 выстрелов в находящегося в салоне автомобиля потерпевшего, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
После задержания подозреваемый признал свою вину частично и пояснил, что случайно выстрелил в потерпевшего, что опровергается собранными доказательствами. В ходе допроса в качестве обвиняемого он свою вину не признал.
На период следствия в отношении обвиняемого судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела, оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.