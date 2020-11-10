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Житель Архангельска позарился в магазине на колбасу и хлеб

Накануне около 20 часов вечера наряд отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г. Архангельску выезжал на сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в продуктовом магазине на проспекте Ломоносова.

 Прибыв на место, по заявлению представителя торговой сети сотрудники задержали одного из покупателей за попытку совершения хищения продуктов питания. Задержанный гражданин попытался незаметно от работников продмага пронести через кассовый узел без оплаты различные колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, а когда его остановили, повёл себя агрессивно: пинал стеллажи с товаром, оскорблял окружающих и не реагировал на неоднократные законные требования прибывших росгвардейцев прекратить противоправное поведение.

 Для составления протокола магазинного хулигана передали сотрудникам полиции.

13 январь 08:52 | : Происшествия

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