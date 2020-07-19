В страшном ДТП под Архангельском погиб сын экс-губернатора Ефремова

Как только что стало известно нашей редакции, сегодня утром в ДТВ в Исакогороском районе погиб младший сын бывшего губернатора Поморья Анатолия Ефремова Алексей.
Именно он сидел на пассажирском сидении джипа «Тойота».
Трагедия произошла в 5 утра на остановке у магазина "Магнит", «крузак» на полной скорости врезался в мирно стоящую фуру со спящим водителем. По предварительным данным, человек за рулем джипа был не вполне трезв.
Алексей Антонович Ефремов родился в 1980 году. В последние годы успешно занимался бизнесом.
Редакция ИА RUSNORD приносит самые искренние и глубокие соболезнования родным Алексея.