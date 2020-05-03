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Житель Вельского р-на чуть не откусил полицейскому палец

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).


По версии следствия, 7 июня 2020 года днем на улице в городе Вельске сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Вельского району проводили правовое разбирательство в связи с оставлением водителем места дорожно- транспортного происшествия. Пассажир транспортного средства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, с целью воспрепятствовать законной деятельности сотрудников полиции ударил рукой по голове представителя власти и укусил его за палец руки. Противоправные действия подозреваемого пресекли и доставили его в отдел полиции для разбирательства.


В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.


В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и объяснил свои действия алкогольным опьянением.


07 август 08:45 | : Происшествия

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