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В Архангельске сбили ребенка у пешеходного перехода

Следственным управлением УМВД России по г. Архангельску возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 31 июля.

По имеющимся данным, около 13.45 водитель автомобиля «Рено» 1941 года рождения двигался по проспекту Советских Космонавтов от улицы Попова в сторону улицы Садовой в левой полосе. На пересечении с улицей Логинова автомобиль, следовавший в правой полосе, остановился, чтобы уступить дорогу 12-летнему мальчику, пересекающему проезжую часть проспекта Советских Космонавтов на роликовых коньках вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель «Рено» не успел своевременно среагировать на дорожную обстановку и допустил наезд на ребенка. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний с различными травмами был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкцией статьи предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.

 

04 август 11:05 | : Происшествия

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