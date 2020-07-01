В шенкурской деревне обнаружена плантация канабиса

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области совместно с коллегами из отдела уголовного розыска ОМВД России по Шенкурскому району при силовой поддержке отряда спецназначения полиции «Гром» пресечен факт культивирования наркосодержащих растений.
Как сообщается на медиа-портале МВД РФ, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одной из деревень Шенкурского района задержан 49-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за наркопреступления.
По предварительным данным, рядом с домом, в котором он проживал, злоумышленник выращивал растения каннабисной группы. Причем хозяин всеми способами пытался защитить их от неблагоприятных погодных условий - были построены специальные теплицы, в которых поддерживался необходимый температурный режим, проведена система полива, каждый куст рос в отдельной пластиковой емкости. Деревня находится в нескольких десятках километров от районного центра, а потому злоумышленник надеялся, что его «плантация» надежно скрыта от посторонних глаз.
Всего сотрудниками полиции изъято 127 растений, 118 из которых, согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области, содержат в составе наркотическое средство.
Кроме этого, в ходе осмотра места происшествия полицейскими обнаружено и изъято более полукилограмма частей наркосодержащих растений - листья, стебли и цветы, в том числе высушенные, измельченные и готовые к употреблению. Здесь же хранилось десять обмотанных пленкой брикетов и многочисленные свертки из фольги, расфасованные и приготовленные к сбыту, в которых находилось твердое спрессованное вещество темно-коричневого цвета, признанное экспертизой наркотиком общей массой более одного килограмма ста граммов.
По оперативным данным, запрещенное зелье злоумышленник приготовил сам для дальнейшей продажи, а также собственного потребления.
Следственным отделом ОМВД России по Шенкурскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкцией статьи предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время назначены и проводятся дополнительные экспертизы.
Злоумышленник арестован. Расследование продолжается.