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В Северодвинске гантель снова стала орудием убийства

 Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 53-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «и» ч.2 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

Следствием установлено, что 13 февраля 2020 года днем по месту жительства в доме на улице Ломоносова в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, желая противопоставить себя 38-летнему знакомому и продемонстрировать пренебрежительное отношение к нему, без видимого повода схватил потерпевшего за шею руками, а после того, как тот вырвался, нанес ему удар гантелью весом 10 кг в область головы. Благодаря тому, что потерпевший оказал сопротивление, смог выбежать из квартиры  и своевременно оказанной медицинской помощи, он остался жив. 

В ходе допроса  обвиняемый признал свою вину частично.

Наблюдатели отмечают, что для города корабелов этот спортивный снаряд все чаще становится орудием преступления. Напомним, в деле о зверском убийстве северодвинского мальчика Вани Крапивина тоже фигурировала гантель…  

30 июнь 09:01 | : Происшествия

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