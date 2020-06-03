В Ненецком округе угробили еще одного нефтяника

Предварительно установлено, что несоблюдение правил безопасности при проведении работ по монтажу буровой установки на Харьягинском нефтяном месторождении в Ненецком автономном округе повлекло падение кабины, в которой находился 63-летний бурильщик коммерческой организации, и причинение ему телесных повреждений в виде тупой травмы грудной клетки со множественными переломами ребер, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.
Дело принято к производству Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Ведётся следствие.