Северодвинский изверг, убивший двух собак, сядет на три года

К реальному (не условному) сроку заключения в колонии строго режима приговорен северодвинец Александр Филинов, выбросивший с балкона 4 этажа двух домашних питомцев. Причина… ссора с женой-заводчицей.
В момент преступления мужчина был пьян. И считал себя в праве совершить подобный поступок, так как «платил за собак свои деньги». Что привело в шок не только зоозащитников, но и все общество (судя по комментариям в соцсетях).
За плечами у Филинова уже есть тюремное прошлое, поэтому условная мера исключалась.
Однако строгость вынесенного приговора наблюдатели относят за счёт будущего голосования по поправкам в Конституцию, где есть отдельный пункт по гуманному отношению к животным.
По крайней мере, это первый в правовой истории Поморье приговор с реальным лишением свободы за жестокое обращение с домашними питомцами.