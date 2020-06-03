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Северодвинский изверг, убивший двух собак, сядет на три года

К реальному (не условному) сроку заключения в колонии строго режима приговорен северодвинец Александр Филинов, выбросивший с балкона 4 этажа двух домашних питомцев. Причина… ссора с женой-заводчицей.

В момент преступления мужчина был пьян. И считал себя в праве совершить подобный поступок, так как «платил за собак свои деньги». Что привело в шок не только зоозащитников, но и все общество (судя по комментариям в соцсетях).

За плечами у Филинова уже есть тюремное прошлое, поэтому условная мера исключалась.

Однако строгость вынесенного приговора наблюдатели относят за счёт будущего голосования по поправкам в Конституцию, где есть отдельный пункт по гуманному отношению к животным.

По крайней мере, это первый в правовой истории Поморье приговор с реальным лишением свободы за жестокое обращение с домашними питомцами. 

  

 

20 июнь 12:41 | : Происшествия

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