Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жительницу Нарьян-Мара изнасиловали при посредстве социальной сети

6 июня 2020 года вечером в одной из квартир в городе Нарьян-Маре 22-летнюю потерпевшую после совместного употребления спиртных напитков изнасиловал мужчина, с которым она познакомилась за несколько дней до случившегося в социальной сети, и его друг.  По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц) и п. «а» ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуально характера, совершенные группой лиц).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, по подозрению в совершении преступления задержаны жители Ненецкого автономного округа в возрасте 20 и 22 лет, в квартире одного из которых и было совершено преступление.

Потерпевшая пояснила следователю, что познакомилась с одним из подозреваемых в сети Интернет. Он ей предложил прийти к нему в гости. В квартире после употребления спиртных напитков  мужчины совершили преступления против ее половой свободы, после чего она сразу же обратилась в органы полиции. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

В ходе допроса один из подозреваемых от дачи показаний отказался, второй пояснил следователю, что не помнит событий указанного вечера.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

10 июнь 14:02 | : Происшествия

Главные новости


Александр Цыбульский закрыл Северодвинск. Почти…
Группа «Аквилон» обеспечила сохранность археологического наследия Архангельска
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (100)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20