Жительницу Нарьян-Мара изнасиловали при посредстве социальной сети

6 июня 2020 года вечером в одной из квартир в городе Нарьян-Маре 22-летнюю потерпевшую после совместного употребления спиртных напитков изнасиловал мужчина, с которым она познакомилась за несколько дней до случившегося в социальной сети, и его друг. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц) и п. «а» ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуально характера, совершенные группой лиц).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, по подозрению в совершении преступления задержаны жители Ненецкого автономного округа в возрасте 20 и 22 лет, в квартире одного из которых и было совершено преступление.
Потерпевшая пояснила следователю, что познакомилась с одним из подозреваемых в сети Интернет. Он ей предложил прийти к нему в гости. В квартире после употребления спиртных напитков мужчины совершили преступления против ее половой свободы, после чего она сразу же обратилась в органы полиции.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.
В ходе допроса один из подозреваемых от дачи показаний отказался, второй пояснил следователю, что не помнит событий указанного вечера.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.