"Я сделал для себя вывод". Игорь Арсентьев прокомментировал пресс-релиз прокуратуры

Глава Плесецкого района Игорь Арсентьев прокомментировал размещенный на официальном сайте прокуратуры Архангельской области пресс-релиз, согласно которому в его действиях «выявлен факт грубого нарушения закона» в части противодействия коррупции.
- В моей собственности действительно имелась доля в обществе с ограниченной ответственностью, которая в соответствии с действующим законодательством была мной передана в доверительное управление в октябре 2018 года после избрания депутатом Архангельского областного Собрания и получения штатной должности, - рассказал Игорь Арсентьев. – В мае текущего года, после получения соответствующего представления от прокуратуры Плесецкого района, мной было подано заявление о выходе из участников общества и отчуждении доли, которое в настоящее время проходит необходимую процедуру регистрации в налоговых органах. Передать в доверительное управление долю, как часть имущества, на мой взгляд, совсем не одно и тоже, что значит участвовать в управлении коммерческой структурой через доверенных лиц. За весь указанный период никаких распорядительных и иных действий, имеющих отношение к деятельности общества, мной не совершалось, никаких выплат не получал. Кроме того, принадлежащая доля неоднократно указывалась в соответствующих справках о доходах и расходах, которые мной ежегодно сдавались и в статусе депутата районного Собрания, и уже после избрания депутатом областного Собрания. Поэтому, исходя из сложившейся ситуации, сделал для себя вывод, что, занимая определенные должности, даже владеть какими-либо долями или акциями коммерческих организаций не вполне уместно. Так что никакого «грубого нарушения» законодательства в своих действиях я не усматриваю, при этом требование прокуратуры мной фактически уже исполнено.
Судя по комментариям специалистов, связанных с применением законодательства о противодействии коррупции, можно сделать вывод, что с юридической точки зрения областная прокуратура, похоже, все-таки немного «погорячилась». Как следует из релиза, Арсентьев нарушил установленный статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» запрет на занятие предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. Но! Согласно статьи 23 Гражданского кодекса РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. Индивидуальным предпринимателем Арсентьев к моменту избрания главой Плесецкого района не являлся.
Если говорить о принадлежавшей ему доле в обществе с ограниченной ответственностью, то здесь он действовал в соответствии со статьей 12.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», которой определено, что в случае, если владение лицом, замещающим муниципальную должность или должность муниципальной службы, приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. То есть само по себе владение долей в коммерческой организации по смыслу ГК РФ не может являться занятием предпринимательской деятельностью. А заключение договора доверительного управления регулируется статьей 1012 ГК РФ, что и было исполнено Арсентьевым.
Интересным моментом здесь может стать основание для проведения прокурорской проверки. Смеем предположить, что инициирована она по некоему обращению. Видимо, автор или авторы обращения таким нехитрым образом попросту решили свести политические счеты с новым, но, возможно, кому-то уже «неудобным» главой района, пытаясь раздуть из незначительного нарушения, если оно и имело место быть, коррупционный скандал регионального масштаба.